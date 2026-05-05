Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off üçüncü karşılaşmasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, seride yakaladığı 2-0’lık avantajı değerlendirerek bu mücadeleden galip ayrılması halinde adını Final Four’a yazdıracak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayı kazanması durumunda seriyi 3-0 tamamlayarak Final Four’a yükselen taraf olacak. Sarı-lacivertli ekip, son yıllarda Avrupa basketbolunun en istikrarlı takımlarından biri olarak öne çıkarken, bu sezon da hedefini net şekilde ortaya koymuş durumda.

HABERİN ÖZETİ Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta? EuroLeague play off üçüncü maçı Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off üçüncü maçında Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak ve bu maçı kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak. Fenerbahçe Beko, seride 2-0'lık avantaja sahip. Maç 6 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Kaunas'taki Žalgirio Arena'da oynanacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. İki ekip EuroLeague tarihinde 36 kez karşılaştı, 23'ünü Fenerbahçe kazandı. Bu sezon Fenerbahçe Beko'nun sayı ortalaması 81.9, Zalgiris'in ise 87.6. Fenerbahçe'de Wade Baldwin, Zalgiris'te ise Sylvain Francisco öne çıkan isimler.

ZALGİRİS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague play-off üçüncü müsabakası 6 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma, Kaunas’taki Žalgirio Arena’da gerçekleştirilecek ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İki ekip EuroLeague tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 23’ünü Fenerbahçe kazanırken, Zalgiris 13 galibiyet elde etti. Bu sezonki performanslar incelendiğinde Fenerbahçe Beko’nun 81.9 sayı ortalamasıyla mücadele ettiği, Zalgiris’in ise 87.6 sayı ortalamasına ulaştığı görülüyor. Bireysel performanslarda Fenerbahçe’de Wade Baldwin, Zalgiris’te ise Sylvain Francisco öne çıkan isimler arasında bulunuyor.