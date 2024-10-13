Zayn Sofuoğlu'nun ilk şampiyonluğu geldi! Baba Kenan Sofuoğlu sevinçten havalara uçurdu

13 Ekim 2024 20:24 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 20:39

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn'in 4 tekerlekli kategoride ilk şampiyonluğu geldi. Babası milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yarışı heyecan içinde izledi. Minik Zayn birincilik sonrası havalara uçuruldu.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, 4 tekerdeki ilk şampiyonluğunu aldı. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu​'nun oğlu minik motosikletçi Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası'nı kazandı.

İLK BABASI KUTLADI

Zayn Sofuoğlu, sezonun son yarışını Enes Hakkı Yeten'in ardından ikinci sırada tamamlasa da aldığı dereceyle genel klasman birincisi oldu. Sofuoğlu, "4 tekerdeki" ilk şampiyonluğunu kişisel tarihine kaydetti. Minik yarışçıyı ilk kutlayan babası Kenan Sofuoğlu oldu. Şampiyonluğu sporcuyu havalara atarak kutladılar.

"TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ"

Borusan Otomotiv Motorsport Takım Koordinatörü Muratcan Eğilmez,, Zayn Sofuoğlu'nun sezonun başından bugüne kadar inanılmaz gelişim gösterdiğini vurguladı. Eğilmez, "Yurt dışında da görüştüğümüz ekip arkadaşlarımız var. Hem sürücü koçumuz var hem GT4 tarafı için kendisini izlediler. İnanılmaz yeteneğinin farkındayız. Önümüzdeki senelerde çok iyi yerlerde göreceğiz. Bence hep birlikte bir tarihe tanıklık ediyoruz. İnşallah çok iyi yerlerde görüyor olacağız." diye konuştu.

BABA SOFUOĞLU'NUN HEDEFİ FORMULA 1

Kenan Sofuoğlu da hafta sonu boyunca kazalar yaşadıklarına dikkati çekerek, dün diğer rakibin çarpması sonucu pist dışına çıktıklarını, bu sabah ıslak zemin nedeniyle kaza yaptıklarını anlattı.

Zayn Soğfuoğlu'nun son yarışta yine talihsiz bir kaza yaşadığını ve en arkaya düştüğünü belirten Sofuoğlu, "Pes etmedi. Oradan geldi son turda ikinciliği aldı ama zaten ilk dörde girdiğinde genel klasman birinciliğini ilan ediyordu. Bugün ilk kez dört tekerde genel klasman birinciliğine ulaştı." şeklinde konuştu.

Sofuoğlu, geçen hafta Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda birinci olduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün kartingde oldu. Yani iyi gidiyoruz. Çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Bu şekilde de karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Türkiye şampiyonalarına böyle ilgi yoktu. Zayn'la beraber artık insanları motor sporlarını izlemeye getiriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Allah nasip ederse, Borusan takımıyla da önümüzdeki yıl planlarımızı yaptık. İngiltere'de yarıştırmaya başlıyoruz Zayn'ı ve inşallah onu güzel bir altyapıyla Formula 1'e hazırlamak istiyoruz. İngiltere'de 6 ve 8 yaş arası çocukların yarışları var. Onlara katılacağız inşallah seneye. Hatta 12. ay itibariyle antrenmanlara başlıyoruz. İnşallah seneye oradan da şampiyonluklarla geleceğiz Türkiye'ye."

Zayn Sofuoğlu da mutlu olduğunu belirterek, seneye İngiltere'de yarışacağını ifade etti.