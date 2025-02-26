Zehra Güneş resmen imzaladı!

Fenerbahçe ile adı geçen Zehra Güneş, VakıfBank Spor Kulübü'yle olan sözleşmesini uzattı. Kulüpten resmi açıklama yapıldı ve Zehra Güneş ile yola devam edildiği açıklandı.

VakıfBank Spor Kulübü ve Zehra Güneş arasında yeni sözleşme imzalandı.

FENERBAHÇE İHTİMALİ VARDI

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank Spor Kulübü'nde kalmaya devam ediyor.

AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir. Birlikte nice başarılara kaptan!" ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/VakifBankSK/status/1894662495270301986