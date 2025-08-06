Zeki Çelik Süper Lig'e: Transfer sürprizi!

Galatasaray'da transfer sürprizi olarak Zeki Çelik ismi ön plana çıktı. Sarı kırmızılılar, Sacha Boey sonrasında bir türlü doldurulamayan boşluğu Zeki Çelik hamlesiyle kapatmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA ZEKİ ÇELİK TRANSFERİ

Galatasaray'da milli yıldız Zeki Çelik için transfer çalışmaları başladı. Süper Lig hegemonyasının üzerine bir de Avrupa'da zafer yaşamak isteyen sarı kırmızılı yönetim, Roma ile sözleşmesinin son senesine giren Zeki Çelik için resmen nabız yokluyor. Esasen ise Galatasaray; Sacha Boey sonrasındaki en doğru takviyenin, yerli kontenjanında olan Zeki Çelik olacağına inanıyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ ZEKİ ÇELİK'İN SON DURUMU

Roma formasıyla geçen sezon 43 maça çıkan deneyimli sağ bek Zeki Çelik, 3173 dakika sahada kalmış ve 1 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.