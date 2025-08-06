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 | Burak Ayaydın

Zeki Çelik Süper Lig'e: Transfer sürprizi!

Zeki Çelik için Süper Lig kritiği gündeme geldi. Üst üste 3 yıldır Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, sürpriz bir hamleyle Zeki Çelik'i gündemine aldı.

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Zeki Çelik Süper Lig'e: Transfer sürprizi!
KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 19:44

'da sürprizi olarak ismi ön plana çıktı. Sarı kırmızılılar, Sacha Boey sonrasında bir türlü doldurulamayan boşluğu Zeki Çelik hamlesiyle kapatmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA ZEKİ ÇELİK TRANSFERİ

Galatasaray'da milli yıldız Zeki Çelik için transfer çalışmaları başladı. hegemonyasının üzerine bir de 'da zafer yaşamak isteyen sarı kırmızılı yönetim, ile sözleşmesinin son senesine giren Zeki Çelik için resmen nabız yokluyor. Esasen ise Galatasaray; Sacha Boey sonrasındaki en doğru takviyenin, yerli kontenjanında olan Zeki Çelik olacağına inanıyor.

Zeki Çelik Süper Lig'e: Transfer sürprizi!

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ ZEKİ ÇELİK'İN SON DURUMU

Roma formasıyla geçen sezon 43 maça çıkan deneyimli sağ bek Zeki Çelik, 3173 dakika sahada kalmış ve 1 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Zeki Çelik Süper Lig'e: Transfer sürprizi!

Sıkça Sorulan Sorular

ROMA ZEKİ ÇELİK'İ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Zeki Çelik, 7.4 milyon Euro bedelle Roma'ya transfer olmuştu.
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ETİKETLER
#galatasaray
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#Galatasaray Transferleri
#Spor
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