Zeki Çelik ve Merih Demiral Kosova oynayacak mı? Kosova Türkiye muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda en kritik maçlarından birine çıkıyor. Deplasmanda oynanacak Kosova karşılaşması öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Kosova Türkiye maç kadroları da şekillenmeye başladı.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşacak. Mücadele, Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadı’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Zorlu karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver görev yapacak. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik bozulmazsa uzatma dakikalarına geçilecek, burada da sonuç alınamazsa penaltı atışlarıyla kazanan belirlenecek.

ZEKİ ÇELİK KOSOVA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Romanya karşılaşmasında ağrısı nedeniyle forma giyemeyen Zeki Çelik’in, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından tercih edilmesi halinde Kosova maçında sahada olabilecek durumda olduğu öğrenildi.

MERİH DEMİRAL KOSOVA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Tedavisi süren ve henüz takımla antrenmanlara katılamayan Merih Demiral’ın Romanya maçında olduğu gibi Kosova maçında da forma giymesi beklenmiyor.

KOSOVA TÜRKİYE MUHTEMEL 11

A Milli Takım’ın sahaya Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydın, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile çıkması bekleniyor.

Ev sahibi Kosova’nın ise Arijanet Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Florent Muslija, Elvis Rexhbeçaj, Hodza, Mërgim Vojvoda, Asllani ve Vedat Muriqi ile sahada olması bekleniyor.