Zenit TS maçı hangi kanalda? Trabzonspor hazırlık maçı CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor, milli maç arasını hazırlık karşılaşmasıyla değerlendiriyor. Bordo-mavililer, Rusya temsilcisi Zenit'e konuk olacağı mücadelede maç temposunu korumayı hedefliyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibinin karşılaşması öncesinde futbolseverler, Zenit-Trabzonspor maçının canlı yayın bilgilerine yöneldi. Peki, Zenit-TS maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor hazırlık maçı canlı nereden izlenir? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri…

ZENİT TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit-Trabzonspor hazırlık maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Rusya'da oynanacak mücadeleyi televizyonlarından takip edebilecek. Karşılaşma, A Spor'un resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın seçeneğiyle izlenebilecek.

ZENİT TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zenit-Trabzonspor hazırlık karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Türkiye saatiyle 17.00'de oynanacak mücadelede bordo-mavililer, Rusya deplasmanında galibiyet arayacak.

ZENİT TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Zenit arasındaki hazırlık maçı, Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Gazprom Arena'da oynanacak. İki takım, milli maç arasındaki hazırlık programı kapsamında karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR ZENİT MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Bordo-mavili ekip, Zenit karşılaşması öncesindeki son antrenmanını 14 Kasım Cumartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan çalışmanın ardından Trabzonspor, Rusya'daki hazırlık maçı için hazırlıklarını tamamladı.

TRABZONSPOR'UN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Zenit karşılaşmasının ardından Süper Lig'deki mücadelesine dönecek. Bordo-mavililer, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta Eyüpspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele ediyor. Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarındaki bir sonraki karşılaşmasında 26 Kasım 2026 Perşembe günü Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak. Zenit ile oynanacak hazırlık maçı, bu karşılaşma öncesinde takımın maç ritmini koruması açısından önem taşıyor.