Zeynep Sönmez, Brisbane'de ne yaptı finale mi yükseldi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde organize edilen turnuvada, ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 6-1, 3-6, 7-6'lık setlerle 2-1 yendi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nın ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 2-1 yenerek elemelerde son tura çıktı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda 6 numaralı seri başı Elena Gabriela Ruse ile mücadele edecek.