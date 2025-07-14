Zeynep Sönmez kariyerinin zirvesine ulaştı!

Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki 3. tur serüveninin etkileri devam ediyor. Milli tenisçi an itibarıyla WTA sıralamasında 14 basamak yükseldi.

ZEYNEP SÖNMEZ 74. SIRADA YER ALDI

Kariyerindeki en iyi dereceye Wimbledon süreciyle ulaşan Zeynep Sönmez, 14 basamak yükselerek dünya klasmanında 74. sıraya yerleşti.

ZEYNEP SÖNMEZ'DEN TARİHİ BAŞARI

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçmişti.

WIMBLEDON'DA "JOB'S NOT FINISHED" MESAJI VERMİŞ VE HEDEF YÜKSELTMİŞTİ

Zeynep Sönmez, turnuvadaki ikinci maç sonrasında açıklamalarda bulunmuş ve "Türkiye için elbette büyük bir adım ama turnuvada sadece üçüncü tur. Sonundansa turnuvanın başına daha yakınız. Kobe Bryant’ın ‘Job’s not finished (İş henüz bitmedi)’ şeklinde bir sözü var. Aynı şekilde devam etmek istiyorum. Her maç bir öncekinden daha iyi oynamaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapıp bir sonraki maçımı kazanmaya çalışacağım." demişti.