Zeynep Sönmez kariyerinin zirvesine ulaştı!

Zeynep Sönmez'in WTA sıralamasındaki yeri değişti. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'daki başarılı sürecinin ardından kariyerindeki en iyi dereceyi elde etti.
Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki 3. tur serüveninin etkileri devam ediyor. Milli tenisçi an itibarıyla WTA sıralamasında 14 basamak yükseldi.
Kariyerindeki en iyi dereceye Wimbledon süreciyle ulaşan Zeynep Sönmez, 14 basamak yükselerek dünya klasmanında 74. sıraya yerleşti.
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçmişti.
Zeynep Sönmez, turnuvadaki ikinci maç sonrasında açıklamalarda bulunmuş ve "Türkiye için elbette büyük bir adım ama turnuvada sadece üçüncü tur. Sonundansa turnuvanın başına daha yakınız. Kobe Bryant’ın ‘Job’s not finished (İş henüz bitmedi)’ şeklinde bir sözü var. Aynı şekilde devam etmek istiyorum. Her maç bir öncekinden daha iyi oynamaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapıp bir sonraki maçımı kazanmaya çalışacağım." demişti.