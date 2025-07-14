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Editor
 | Burak Ayaydın

Zeynep Sönmez kariyerinin zirvesine ulaştı!

Zeynep Sönmez'in WTA sıralamasındaki yeri değişti. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'daki başarılı sürecinin ardından kariyerindeki en iyi dereceyi elde etti.

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Zeynep Sönmez kariyerinin zirvesine ulaştı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 23:58

'in 'daki 3. tur serüveninin etkileri devam ediyor. Milli tenisçi an itibarıyla WTA sıralamasında 14 basamak yükseldi.

ZEYNEP SÖNMEZ 74. SIRADA YER ALDI

Kariyerindeki en iyi dereceye Wimbledon süreciyle ulaşan Zeynep Sönmez, 14 basamak yükselerek dünya klasmanında 74. sıraya yerleşti.

Zeynep Sönmez kariyerinin zirvesine ulaştı!

ZEYNEP SÖNMEZ'DEN TARİHİ BAŞARI

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçmişti.

Zeynep Sönmez kariyerinin zirvesine ulaştı!

WIMBLEDON'DA "JOB'S NOT FINISHED" MESAJI VERMİŞ VE HEDEF YÜKSELTMİŞTİ

Zeynep Sönmez, turnuvadaki ikinci maç sonrasında açıklamalarda bulunmuş ve "Türkiye için elbette büyük bir adım ama turnuvada sadece üçüncü tur. Sonundansa turnuvanın başına daha yakınız. Kobe Bryant’ın ‘Job’s not finished (İş henüz bitmedi)’ şeklinde bir sözü var. Aynı şekilde devam etmek istiyorum. Her maç bir öncekinden daha iyi oynamaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapıp bir sonraki maçımı kazanmaya çalışacağım." demişti.

Zeynep Sönmez kariyerinin zirvesine ulaştı!

Sıkça Sorulan Sorular

ZEYNEP SÖNMEZ WIMBLEDON'DA KİME ELENMİŞTİ?
Başarılı sporcu; Wimbledon üçüncü turunda, Rus rakibi Ekaterina Alexandrova'ya 2-0 (6-3, 7-6) yenilerek turnuvaya veda etmişti.
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ETİKETLER
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#Wimbledon
#Zeynep Sönmez
#Zeynep Sönmez
#WTA
#Wta Sıralaması
#Kariyer Zirvesi
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