 Hüseyin Bahcivan

Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya Açık 1. turda Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak

Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırmayı başardı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ın ilk turunda Rus raket Ekaterina Alexandrova ile mücadele edecek. Eşleşmelerin belli olmasının ardından Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı da netlik kazandı.

Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya Açık 1. turda Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
13:18
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
13:18

maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gündem oldu. Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenecek olan sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık için geri sayım başladı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez eleme maçlarında Çekyalı raket Laura Samsonova, Arjantinli raket Julia Riera ve Rus raket Anastasia Gasanova'yı yenerek adını ana tabloya yazdırdı. Kadınlar dünya sıralamasında 112. basamakta yer alan 23 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez açıklanan bilgilere göre Avustralya Açık'ın ilk turunda 11 numaraları seribaşı Rus raket Ekaterine Alexandrova ile karşılaşacak. Vatandaşlar tarafından Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor.

Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya Açık 1. turda Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avustralya Açık 1. tur mücadeleleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Ekaterina Alexandrova - Zeynep Sönmez maçı açıklanan bilgilere göre 18 Ocak 2026 Pazar günü düzenlenecek. Karşılaşmanın Türkiye saati ile 17 Ocak 2026 Cumartesi gününü 18 Ocak 2026 Pazar gününe bağlayan gece saat 03.00'te başlaması bekleniyor. Turnuva kapsamında oynanan mücadelelerin uzaması durumunda saatin ileri tarihe atılma ihtimali bulunuyor.

Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya Açık 1. turda Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık 1. tur maçları kapsamında Ekaterine Alexandrova ile karşılaşacağı mücadelenin HBO Max ekranlarından yayınlanacak. Avustralya Açık'ın Open Elemeleri de HBO Max ekranlarından yayınlanmıştı. Karşılaşmayı izlemek için vatandaşların HBO Max abonesi olması gerekiyor.

#tenis
#hbo max
#zeynep sönmez
#Avustralya Açık
#Ekaterina Alexandrova
#Spor
