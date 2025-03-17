Zeynep Sönmez Miami Açık'a erken veda etti!

Miami Açık Tenis Turnuvası elemelerinin ilk turunda Zeynep Dönmez ile Ena Shibahara karşı karşıya geldi. Japon Ena Shibahara'ya 2-1 mağlup olan Zeynep Dönmez, turnuvaya veda etti.

Miami Açık Tenis Turnuvası'yla iki hafta sonra kortlara dönen Zeynep Sönmez, sakatlık sürecinin ardından Ena Shibahara ile karşılaştı ve 2-1 mağlup oldu. Zeynep Sönmez, bu sonuçla birlikte Miami Açık Tenis Turnuvası'na ilk turda veda etmiş oldu.

ZEYNEP DÖNMEZ KAYBETTİ

Klasmanın 78. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki kadınlar turnuvasında dünya 138 numarası Shibahara ile karşılaştı. Rakibine 6-3, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenilen Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvaya veda etti.