Zeynep Sönmez'den tarihi başarı! Wimbledon'da 75 yıl sonra bir ilk

Wimbledon'da Zeynep Sönmez, 2. turda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 yendi. Zeynep Sönmez, 75 yıl sonra bir grand-slam'de 3. tur gören ilk Türk tenisçi oldu.

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'ın tek kadınlar ikinci turunda dünya 88 numarası temsilcimiz Zeynep Sönmez, dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang ile karşı karşıya geldi. 17. kortta oynanan mücadeleye iki tenisçi de servis kırarak başladı. Zeynep, geriye düştüğü sette rakibine 7-5 üstünlük kurdu ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibinin servislerini kırarak üstünlük kuran tenisçimiz 7-5'le durumu 2-0'a getirdi ve adını 3. tura yazdırdı.

Milli tenisçimiz, bir sonraki turda Ekaterina Alexandrova - Suzan Lamens eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Zeynep ilk turda da Rumen Jaqueline Cristian'i set vermeden geçmişti.

75 YIL SONRA BİR İLK

Zeynep Sönmez bu sonuçla Türk tenisinde 75 yıl sonra bir ilki başardı. Zeynep, 1950'den bu yana Grand Slam'lerde (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık) teklerde 3. tur oynama başarısı gösteren ilk isim oldu. Daha önce Bahtiye Musluoğlu 1950'de Fransa Açık'ta mücadele etmiş ve 3. tura kadar yükselmişti.

TEKLERDE 2. TUR GÖRDÜLER

Bahtiye Musluoğlu ve Zeynep Sönmez dışında Türk tenisini Grand Slam organizasyonunda temsil eden 6 tenisçiden sadece ikisi teklerde 2. tur gördü. Erkeklerde Marsel İlhan ABD Açık'ta 3 kez (2009, 2011, 2015), Wimbledon'da 2 kez (2010, 2015), Fransa Açık (2011) ve Avustralya Açık'ta (2010) ise birer kez 2. tura yükseldi.

Kadınlarda ise Çağla Büyükakçay Fransa Açık'ta 2 (2016, 2017), ABD Açık'ta ise 1 defa (2016) 2. tur heyecanı yaşadı.

Gran slam tekler ana tabloda 12 kez yer alan Marsel İlhan 5, Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu 2'şer, Nazmi Bari, Cem İlkel ve Zeynep Sönmez birer kez ilk turda elendi.

İPEK ŞENOĞLU'DAN ÇİFTLERDE 3. TUR

Kadınlarda Türk tenisçi İpek Şenoğlu, Grand Slam organizasyonlarında çiftlerde 3. tur gördü. Çiftler kategorisinde ön plana çıkan Şenoğlu, 2004'te ABD'de, 2009'da ise Wimbledon'da yabancı partneriyle birlikte 3. tura yükselme başarısı gösterdi.