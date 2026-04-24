ZTK yarı final maçlarının ne zaman yapılacağı sorusu, çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından gündeme taşındı. Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor’u 3-0 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı. Beşiktaş, yarı final turunda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Aynı gün Samsunspor’un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor’u ağırladığı mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın seri penaltı atışlarında Trabzonspor, 3-1’lik üstünlük sağladı. Yarı finale çıkan Trabzonspor, Gençlerbirliği ile eşleşti. Türkiye Kupası yarı final aşamasında Gençlerbirliği-Trabzonspor ile Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmeleri oluştu. Kupayı kazanmak isteyen ekipler, yarı finalde maksimum performans sergileyecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? ZTK yarı final eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri ve maç takvimleri belirlendi. Yarı final eşleşmeleri Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor olarak oluştu. Beşiktaş, çeyrek finalde Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarda 3-1 mağlup etti. Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi 5-6 veya 7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması ise 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacak. Yarı final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale kalan takımlar ve eşleşmeler kesinlik kazandı.

Kupada çeyrek finalde Fenerbahçe’yi uzatmalarda 1-0’lık skorla eleyen TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Natura Dünyası Gençlerbirliği, penaltılarda Samsunspor’u 3-1’lik sonuçla saf dışı bırakan Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor’u 3-0’lık skorla turnuva dışına gönderen Beşiktaş, yarı finale adını yazdırdı.

Bu sonuçların ardından yarı final aşamasında Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmeleri oluştu.

ZTK YARI FİNAL VE FİNAL KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN?

Tüpraş Stadı’nda 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması nedeniyle Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi, 5-6 ya da 7 Mayıs tarihlerinden birinde gerçekleştirilecek. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması ise 12, 13 veya 14 Mayıs günlerinden birinde yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final müsabakasını kazanan takım, 24 Mayıs Pazar günü düzenlenecek finale yükselmeye hak kazanacak.