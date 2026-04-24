Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? ZTK yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının tarihleri ve eşleşmeleri netlik kazandı. Kupada çeyrek finalde Fenerbahçe’yi uzatma dakikalarında 1-0’lık skorla geçen TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Natura Dünyası Gençlerbirliği, penaltılarda Samsunspor’u 3-1’lik sonuçla eleyen Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor’u 3-0’lık galibiyetle turnuva dışına iten Beşiktaş, yarı finale yükselen ekipler oldu. Karşılaşma sonrasında futbolseverler, Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesi ile Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Tek karşılaşma üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan ekip, 24 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek finale adını yazdıracak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri hangi tarihte oynanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 17:10

ZTK maçlarının ne zaman yapılacağı sorusu, çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından gündeme taşındı. Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor’u 3-0 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı. Beşiktaş, yarı final turunda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Aynı gün Samsunspor’un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor’u ağırladığı mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın seri penaltı atışlarında Trabzonspor, 3-1’lik üstünlük sağladı. Yarı finale çıkan Trabzonspor, Gençlerbirliği ile eşleşti. Türkiye Kupası yarı final aşamasında Gençlerbirliği-Trabzonspor ile Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmeleri oluştu. Kupayı kazanmak isteyen ekipler, yarı finalde maksimum performans sergileyecek.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale kalan takımlar ve eşleşmeler kesinlik kazandı.

Kupada çeyrek finalde Fenerbahçe’yi uzatmalarda 1-0’lık skorla eleyen TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Natura Dünyası Gençlerbirliği, penaltılarda Samsunspor’u 3-1’lik sonuçla saf dışı bırakan Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor’u 3-0’lık skorla turnuva dışına gönderen Beşiktaş, yarı finale adını yazdırdı.

Bu sonuçların ardından yarı final aşamasında Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmeleri oluştu.

ZTK YARI FİNAL VE FİNAL KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN?

Tüpraş Stadı’nda 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması nedeniyle Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi, 5-6 ya da 7 Mayıs tarihlerinden birinde gerçekleştirilecek. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması ise 12, 13 veya 14 Mayıs günlerinden birinde yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final müsabakasını kazanan takım, 24 Mayıs Pazar günü düzenlenecek finale yükselmeye hak kazanacak.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#Futbol
#yarı final
#ziraat türkiye kupası
#Maç Eşleşmeleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.