Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray Geosis Boluspor'u mağlup etti: Eyüp Aydın'dan ağızları açık bırakan gol!

06 Şubat 2025 18:22 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 19:07

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Boluspor’u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol attı. İşte detaylar...

Fatih Terim'e Galatasaray şoku! Tüm planları bozuldu

Fatih Terim'e Galatasaray şoku! Tüm planları bozuldu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Boluspor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Siraçhan Nas'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topa vuran Vusal İskardarli, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-0

17. dakikada ceza sahası sağ çaprazından topu alan Nico'nun yerden vuruşunda kaleci Günay topu ayaklarıyla kornere çeldi.

21. dakikada Yusuf Demir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro Morata, sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-1

34. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Yusuf Demir'in sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

44. dakikada kullanılan kornerin ardından ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Eyüp Aydın, bekletmeden sol ayağıyla yaptığı sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

67. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Yusuf Demir'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada Alvaro Morata’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Demir, şutunda kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Boluspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Yusuf Demir’in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

74. dakikada Yusuf Demir’in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Ahmed Kutucu'nun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4.

AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Genç futbolcu Eyüp Aydın, Boluspor karşılaşmasında ilk golünü attı. İlk yarının son anlarında Ahmed Kutucu'nun kullandığı köşe vuruşunda top, Eyüp Aydın'ın önünde kaldı. Genç futbolcu, sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılı takımda ilk golünü atmış oldu.