Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 3. ve son haftasında oynanacak maçların programları ve hakemleri belli oldu.
TFF Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakaların hakemleri şu şekilde:
25 Şubat Salı:
15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Yiğit Arslan
15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Oğuzhan Çakır
15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
26 Şubat Çarşamba:
15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor: Melih Aldemir
20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor: Ömer Faruk Gültekin
27 Şubat Perşembe:
16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Yasin Kol
16.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Burak Olcar
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak