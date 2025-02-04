Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Yarın ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre işte hakem listesi.

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.00 İskenderunspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz

15.30 Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

6 ŞUBAT PERŞEMBE

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Geosis Boluspor - Galatasaray: Yiğit Arslan

18.30 Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar

20.45 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak