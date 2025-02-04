Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Adana
Yarın ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre işte hakem listesi.
5 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz
15.30 Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe
6 ŞUBAT PERŞEMBE
13.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Geosis Boluspor - Galatasaray: Yiğit Arslan
18.30 Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar
20.45 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak