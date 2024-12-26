Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı 7 Ocak'ta başlıyor: İşte maç programı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı. Kupa heyecanı 7 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. İşte oynanacak maç takvimi...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ilk hafta maçlarının programını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta programı belli oldu. Kupa heyecanı 7 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Program şöyle:
7 Ocak Salı
13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor
15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
21.00 Antalyaspor - Kocaelispor
8 Ocak Çarşamba
13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK
15.30 Eyüpspor - Boluspor
18.00 Trabzonspor - Alanyaspor
20.30 Galatasaray - Başakşehir
9 Ocak Perşembe
13.00 Erzurumspor - Göztepe
15.30 Çorum FK - Konyaspor
18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor
20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe