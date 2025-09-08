Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Çekilen kurada 1. eleme turunu geçen 45 ekibin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım olmak üzere toplam 78 takım yer aldı. 2. eleme turu karşılaşmaları 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Düzcespor - Pendikspor

Karadeniz Ereğli Belediyespor - Bursaspor

Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor

Galata SK - Beykoz Anadoluspor

Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK

Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Belediyespor

Karabük İY - Gebzespor

Balıkesirspor - Yalova FK 77

Küçükçekmece Sinop Spor - İnegölspor

Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor

Sivasspor - Şiran Yıldız SK

Orduspor 1967 - Sebat Gençlikspor

Amasyaspor FK - 1461 Trabzon FK

Giresunspor - 52 Orduspor FK

24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor

Erbaaspor - Pazarspor

Karaköprü Belediyespor - Bitlis 196 SK

Muş Spor Kulübü - Mazıdağı Fosfatspor

Elazığspor - 12 Bingölspor

Ağrı 1970 SK - Batman Petrolspor

Dersimspor - Şanlıurfaspor

Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediye Spor

Kahta 02 Spor - Adana Demirspor

Hatayspor - Erciyes 38 Futbol SK

Silifke Belediye Spor - Kahramanmaraş İstiklal Spor

Malatya Yeşilyurt SK - Adana 01 Futbol SK

Kahramanmaraş Spor - Karaman FK

Tire 2021 FK - Bodrum FK

Karşıyaka - Bursa Yıldırım SK

Kütahyaspor Futbol SK - Altınordu

Bornova 1877 - Aliağa Futbol

Eskişehirspor - Muğlaspor

Somaspor - Çankaya SK

Kestel Çilek SK - Fethiyespor

Kırıkkale FK - Manisa FK

İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 SK

Kepezspor - Denizli İY

Menemen FK - Eskişehir Anadolu Spor

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme maçları; 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerde kazanan taraf, 3.Tura yükselmeye hak kazanacak.