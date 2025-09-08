Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
26°
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da gerçekleştirildi. İşte ortaya çıkan eşleşmeler...

08.09.2025
Çekilen kurada 1. eleme turunu geçen 45 ekibin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım olmak üzere toplam 78 takım yer aldı. 2. eleme turu karşılaşmaları 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

İŞTE EŞLEŞMELER

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Düzcespor - Pendikspor

Karadeniz Ereğli Belediyespor - Bursaspor

Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor

Galata SK - Beykoz Anadoluspor

Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK

Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Belediyespor

Karabük İY - Gebzespor

Balıkesirspor - Yalova FK 77

Küçükçekmece Sinop Spor - İnegölspor

Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor

Sivasspor - Şiran Yıldız SK

Orduspor 1967 - Sebat Gençlikspor

Amasyaspor FK - 1461 Trabzon FK

Giresunspor - 52 Orduspor FK

24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor

Erbaaspor - Pazarspor

Karaköprü Belediyespor - Bitlis 196 SK

Muş Spor Kulübü - Mazıdağı Fosfatspor

Elazığspor - 12 Bingölspor

Ağrı 1970 SK - Batman Petrolspor

Dersimspor - Şanlıurfaspor

Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediye Spor

Kahta 02 Spor - Adana Demirspor

Hatayspor - Erciyes 38 Futbol SK

Silifke Belediye Spor - Kahramanmaraş İstiklal Spor

Malatya Yeşilyurt SK - Adana 01 Futbol SK

Kahramanmaraş Spor - Karaman FK

Tire 2021 FK - Bodrum FK

Karşıyaka - Bursa Yıldırım SK

Kütahyaspor Futbol SK - Altınordu

Bornova 1877 - Aliağa Futbol

Eskişehirspor - Muğlaspor

Somaspor - Çankaya SK

Kestel Çilek SK - Fethiyespor

Kırıkkale FK - Manisa FK

İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 SK

Kepezspor - Denizli İY

Menemen FK - Eskişehir Anadolu Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

'nda 2. Eleme maçları; 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerde kazanan taraf, 3.Tura yükselmeye hak kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu
© 2025 TGRT
