Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Çekilen kurada 1. eleme turunu geçen 45 ekibin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım olmak üzere toplam 78 takım yer aldı. 2. eleme turu karşılaşmaları 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Düzcespor - Pendikspor
Karadeniz Ereğli Belediyespor - Bursaspor
Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor
Galata SK - Beykoz Anadoluspor
Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK
Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Belediyespor
Karabük İY - Gebzespor
Balıkesirspor - Yalova FK 77
Küçükçekmece Sinop Spor - İnegölspor
Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor
Sivasspor - Şiran Yıldız SK
Orduspor 1967 - Sebat Gençlikspor
Amasyaspor FK - 1461 Trabzon FK
Giresunspor - 52 Orduspor FK
24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor
Erbaaspor - Pazarspor
Karaköprü Belediyespor - Bitlis 196 SK
Muş Spor Kulübü - Mazıdağı Fosfatspor
Elazığspor - 12 Bingölspor
Ağrı 1970 SK - Batman Petrolspor
Dersimspor - Şanlıurfaspor
Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediye Spor
Kahta 02 Spor - Adana Demirspor
Hatayspor - Erciyes 38 Futbol SK
Silifke Belediye Spor - Kahramanmaraş İstiklal Spor
Malatya Yeşilyurt SK - Adana 01 Futbol SK
Kahramanmaraş Spor - Karaman FK
Tire 2021 FK - Bodrum FK
Karşıyaka - Bursa Yıldırım SK
Kütahyaspor Futbol SK - Altınordu
Bornova 1877 - Aliağa Futbol
Eskişehirspor - Muğlaspor
Somaspor - Çankaya SK
Kestel Çilek SK - Fethiyespor
Kırıkkale FK - Manisa FK
İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 SK
Kepezspor - Denizli İY
Menemen FK - Eskişehir Anadolu Spor
