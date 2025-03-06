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 | Burak Ayaydın

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi tamamlandı. Turnuvadaki grup aşamasının bitmesiyle, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi yapıldı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi olacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 14:55

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanlı grup etabının ardından son 8 belli olmuştu. Bugün saat 14.30'da başlayan kura çekimi ile de çeyrek ve yarı final eşleşmeleri netleşti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA KURA ZAMANI

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş; kura çekiminde seri başı oldu. Bu takımlar; grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleştirildi. Ayrıca da format gereği, sürpriz bir derbi yani erken final gerçekleşecek.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Trabzonspor - Sipay Bodrum FK

Tümosan Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

YARI FİNAL SÜRECİ
Trabzonspor - Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibiyle, Beşiktaş - Göztepe eşleşmesinin kazananı yarı finalde oynayacak. Ev sahibi ise Trabzonspor - Sipay Bodrum FK turundan gelen takım olacak. Diğer tarafta ise Tümosan Konyaspor - İskenderunspor ile Fenerbahçe - Galatasaray maçlarının kazananları karşılaşacak. Yarı finalde ev sahibi olacak olan ise Tümosan Konyaspor - İskenderunspor maçının galibi olacak.

MAÇ TARİHLERİ

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları; 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılırken, yarı final maçları ise 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak. Son olarak da kupanın final organizasyonu 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

KUPAYI EN SON HANGİ TAKIM KAZANMIŞTI?
Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kupanın sahibi olmuştu.
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ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#trabzonspor
#ziraat türkiye kupası
#kura çekilişi
#Fenerbahçe
#Spor
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