Zonguldak’ta maç sonrası ortalık savaş alanına döndü!
Zonguldak’ta amatör maçın bitiş düdüğüyle saha karıştı. Cumayanıspor ile Karaelmasspor maçı sonrasında çıkan olaylara jandarma ekipleri müdahale etti. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı…
Zonguldak'ta iki amatör takımın karşılaştığı müsabaka sonrası sahada gergin anlar yaşandı. Ev sahibi takım ile konuk takımın oyuncuları arasında yaşanan gerginliğe sahaya giren güvenlik görevlileri müdahale etti.
MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI: JANDARMA DEVREYE GİRDİ
Zonguldak 1. Amatör Küme maçında Cumayanıspor saha ve seyircisi önünde Karaelmasspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Cumayanıspor 3-1 kazandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahada gergin anlar yaşandı. Cumayanısporlu futbolcular ile Karaelmassporlu futbolcular arasında yaşanan olaylara jandarma ekipleri müdahale etti.
CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI
O anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Görevlilerin araya girmesiyle birlikte sona eren gerginliğin ardından her iki takım ve taraftarları sahadan ayrıldı.