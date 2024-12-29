Zonguldak’ta maç sonrası ortalık savaş alanına döndü!

29 Aralık 2024 17:54 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:55

Zonguldak’ta amatör maçın bitiş düdüğüyle saha karıştı. Cumayanıspor ile Karaelmasspor maçı sonrasında çıkan olaylara jandarma ekipleri müdahale etti. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı…

Zonguldak​'ta iki amatör takımın karşılaştığı müsabaka sonrası sahada gergin anlar yaşandı. Ev sahibi takım ile konuk takımın oyuncuları arasında yaşanan gerginliğe sahaya giren güvenlik​ görevlileri müdahale etti.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI: JANDARMA​ DEVREYE GİRDİ

Zonguldak 1. Amatör Küme maçında Cumayanıspor saha ve seyircisi önünde Karaelmasspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Cumayanıspor 3-1 kazandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahada gergin anlar yaşandı. Cumayanısporlu futbolcular ile Karaelmassporlu futbolcular arasında yaşanan olaylara jandarma ekipleri müdahale etti.

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

O anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Görevlilerin araya girmesiyle birlikte sona eren gerginliğin ardından her iki takım ve taraftarları sahadan ayrıldı.