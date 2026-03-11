ZTK çeyrek final Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan çeyrek final aşamasıyla sürüyor. Grup sürecini lider ve seri başı olarak bitiren Galatasaray, Gençlerbirliği’ni kendi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor.

Kura çekimi sonrasında eşleşmeler şu şekilde belirlendi (Seri başı ekipler ev sahibi olacak):

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-Gençlerbirliği

Trabzonspor-Samsunspor

ZTK GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray’ın Türkiye Kupası çeyrek final turundaki rakibi Gençlerbirliği olarak netleşti. Karşılaşma 21-22-23 Nisan tarihlerinde Ali Sami Yen RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray - Gençlerbirliği çeyrek final mücadelesinin kesin tarih ve saat bilgisi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Konuya dair resmi açıklama yapıldığında haber metnine eklenecek.