Editor
Editor
 Erdem Avsar

ZTK çeyrek final Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası kura organizasyonunun ardından Galatasaray, Gençlerbirliği ile eşleşti. Grup etabını seri başı olarak tamamlayan Cimbom, Ankara temsilcisini RAMS Park’ta taraftarı önünde konuk edecek. Önemli mücadele öncesinde gözler Galatasaray - Gençlerbirliği maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal bilgisine çevrildi. Peki, Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?

ZTK çeyrek final Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman?
’nda heyecan aşamasıyla sürüyor. Grup sürecini lider ve seri başı olarak bitiren , ’ni kendi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor.

Kura çekimi sonrasında eşleşmeler şu şekilde belirlendi (Seri başı ekipler ev sahibi olacak):

  • Beşiktaş-Corendon Alanyaspor
  • TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe
  • Galatasaray-Gençlerbirliği
  • Trabzonspor-Samsunspor
ZTK çeyrek final Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman?

ZTK GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray’ın Türkiye Kupası çeyrek final turundaki rakibi Gençlerbirliği olarak netleşti. Karşılaşma 21-22-23 Nisan tarihlerinde Ali Sami Yen RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray - Gençlerbirliği çeyrek final mücadelesinin kesin tarih ve saat bilgisi Türkiye Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Konuya dair resmi açıklama yapıldığında haber metnine eklenecek.

