ZTK Fenerbahçe Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe kupada sonradan açıldı

Türkiye Kupası’nda C Grubu’nun 3. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK’yi konuk etti.
İlk devrede kalesinde gol gören ev sahibi takım, ikinci yarıda bulduğu sayılarla müsabakayı 3-1 kazandı.
Karşılaşmaya baskın başlayan Fenerbahçe, ilk bölümde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
40. dakikada savunmadan dönen topta Mustafa Fettahoğlu, Erzurumspor FK’yi öne taşıdı.
İlk devre, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya dört değişiklikle başlayan Fenerbahçe, oyunun kontrolünü bütünüyle ele geçirdi. 52. dakikada Asensio, skora eşitliği getirdi.
Sarı lacivertliler 70. dakikada Talisca’nın ceza sahası içindeki zarif vuruşuyla öne geçti.
77. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Talisca, 78. dakikada farkı ikiye yükseltti.
Fenerbahçe’nin yeni transferleri arasında bulunan dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kante ile Sidiki Cherif, Erzurumspor müsabakasını tribünden izledi.