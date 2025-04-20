AKSUNGUR'dan milli motor ile irtifa rekoru: 40 bin feet!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), AKSUNGUR insansız hava aracının milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feet irtifaya çıkarak yeni bir rekora imza attığını duyurdu. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göklerin sancaktarı AKSUNGUR, 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor!" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ MOTORUMUZ EN YÜKSEK İRTİFASINA ULAŞTI

Mill motorumuz TEI-PD170'nin, bu uçuşla birlikte en yüksek irtifasına ulaştığı bilgisini paylaşan TUSAŞ, aynı zamanda ASELSAN'ın geliştirdiği milli kamera AF500 ve ASPİLSAN imzalı milli ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa olduğunu kaydetti.