Arabayı paralel park etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! BYD'nin teknolojisi çığır açıyor

Arabayı paralel park etmek, geri görüş kameraları, park sensörleri ve otomatik park sistemleri sayesinde kolaylaşsa da bilhassa yeni sürücüler için çekilmez bir çile haline gelebiliyor. Çinli otomobil üreticisi BYD'nin premium markası Denza, Z9 GT modeliyle bu konuyu tamamen farklı bir seviyeye taşıyor.

100 kWh kapasiteli batarya paketi ve üç elektrik motoruyla yaklaşık 1.000 beygir gücüne sahip olan Denza Z9 GT'yi rakiplerinden ayıran en büyük özellik; sahip olduğu gelişmiş park sistemi.

ARACIN ÖNÜ SABİTKEN ARKA TARAF YANA KAYDIRILIYOR

Sistem, arka tekerlekteki motorların yazılımla ayrı ayrı kontrol edilerek aracın önü sabitken arka tarafın yana doğru kaydırılması yoluyla çalışıyor.