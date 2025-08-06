Bayraktar AKINCI'dan LGK-82 ile tam isabet! Hedef nokta atışıyla vuruldu

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla geride bıraktı. ASELSAN'ın tasarladığı LGK-82 güdüm kiti entegreli mühimmatla yaptığı atışta hedefini tam isabetle vurdu.

KENDİNİ KANITLAMAYA DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "LGK-82 Atış Testi Tam İsabet" dedi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise "Bayraktar #AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.