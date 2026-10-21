'Bodyguard' robot tanıtıldı: Yumruk atıyor, tekme savuruyor, araç kaldırıyor

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İstanbul
Çinli robot üreticisi Unitree, dövüş hareketleriyle dikkat çeken H2-X Kung Fu Legend Guardian modelini tanıttı. 4 metre yükseklikten atlayabilen ve şarj edilmeden 8 saat ayakta kalabilen robotun "kişisel güvenlik görevlisi" olarak kullanılması hedefleniyor.
X'te paylaşılan 1 dakikalık tanıtım videosunda H2-X'in farklı senaryolardaki performansı gösterildi. Görüntülerin ilk bölümünde bir hurda araç alanında bulunan robotun otomobillere diz ve yumruk darbeleri indirdiği görülüyor.
Diğerinde ise H2-X’in olası bir soygun girişimi sırasında sahibini korumak için araya girdiği ve altında insanların mahsur kaldığı araçları kaldırarak kurtarma çalışmalarına yardımcı olduğu görüntüler paylaşıldı.