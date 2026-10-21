'Bodyguard' robot tanıtıldı: Yumruk atıyor, tekme savuruyor, araç kaldırıyor

Çinli robot üreticisi Unitree, dövüş hareketleriyle dikkat çeken H2-X Kung Fu Legend Guardian modelini tanıttı. 4 metre yükseklikten atlayabilen ve şarj edilmeden 8 saat ayakta kalabilen robotun "kişisel güvenlik görevlisi" olarak kullanılması hedefleniyor.

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HABERİN ÖZETİ 'Bodyguard' robot tanıtıldı: Yumruk atıyor, tekme savuruyor, araç kaldırıyor Çinli robot üreticisi Unitree, dövüş hareketleriyle dikkat çeken ve kişisel güvenlik görevlisi olarak kullanılması hedeflenen H2-X Kung Fu Legend Guardian modelini tanıttı. Robot 4 metre yükseklikten atlayabiliyor. Şarj edilmeden 8 saat ayakta kalabiliyor. Tanıtım videosunda otomobillere diz ve yumruk darbeleri indirdiği görülüyor. Olası bir soygun girişimi sırasında sahibini korumak için araya girdiği gösterildi. Altında insanların mahsur kaldığı araçları kaldırmaya yardımcı olduğu görüntülendi.

X'te paylaşılan 1 dakikalık tanıtım videosunda H2-X'in farklı senaryolardaki performansı gösterildi. Görüntülerin ilk bölümünde bir hurda araç alanında bulunan robotun otomobillere diz ve yumruk darbeleri indirdiği görülüyor.

Diğerinde ise H2-X’in olası bir soygun girişimi sırasında sahibini korumak için araya girdiği ve altında insanların mahsur kaldığı araçları kaldırarak kurtarma çalışmalarına yardımcı olduğu görüntüler paylaşıldı.