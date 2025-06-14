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ÇAKIR füzesi hedefini tanıdı, Bayraktar AKINCI'dan tam isabetle vurdu

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan tarafından geliştirilen ÇAKIR seyir füzesiyle alçak irtifa otonom hedef tanıma ve seyir testini başarıyla gerçekleştirdi. Testte füze, hedefi tam isabetle vurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, test kapsamında ÇAKIR seyir füzesinin düşük irtifada uçuş gerçekleştirdiği ve hedefini otonom olarak tanıyarak tam isabetle vurduğu bildirildi.

Test, ÇAKIR'ın gelişmiş hedef tanıma ve yönlendirme sistemlerini sahada doğrularken, Bayraktar AKINCI'nın milli mühimmatlarla görev etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Baykar paylaşımında, "Bayraktar AKINCI/ÇAKIR Seyir Füzesi Alçak İrtifa Uçuşu ve Otonom Hedef Tanıma Atış Testi Tam İsabet" ifadelerine yer verdi.

"ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞINI DAHA GERİDE BIRAKTIK"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da test sonrası yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimizin bağımsızlık hedefinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen ÇAKIR Seyir Füzesi, gerçekleşen atış testinde sadece hedefini vurmakla kalmadı, alçak irtifada uçarak hedefini otonom şekilde tanıdı ve tam isabetle hedefe angaje oldu. Bu kabiliyet caydırıcılığımıza 'akıl' katan bir güç!"

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