Ev işi yapmaktan nefret edenlere müjde: Bu robot her şeyi yapıyor

Ev işlerine yepyeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Weave şirketi, geliştirdiği ev robotuna ait videoyu kamuoyuyla paylaştı. Şirketin X hesabından yayınlanan görüntülerde robotun, gündelik ev işlerindeki yetenekleri sergilendi.

Weave tarafından üretilen akıllı robot, çamaşır yıkama, evin genel düzenini sağlama (toplama) ve diğer ev işlerine yardımcı olma gibi çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. Videoda, robotun masanın üzerindeki eşyaları toplayıp bir sepete yerleştirmesi ve yerdeki bir nesneyi alarak sepetine eklemesi gibi düzenleme becerileri öne çıkıyor.