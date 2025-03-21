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SOM-J seyir füzesi ilk kez suüstü hedefte denendi: Başarıyla tam isabet

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki milli kabiliyetlerini her geçen gün bir adım öteye taşıyan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi, önemli bir başarıya daha imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SOM-J'nin suüstü bir platforma karşı gerçekleştirilen ilk test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Milli imkanlarla geliştirilen SOM-J, Türk Silahlı Kuvvetleri için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedefleri etkisiz hale getirecek.

Kara ve suüstü hedefler için etkili olan füze, veribağı ile atış sonrası kontrol (yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali, yayını susturma), KAAN ve KIZILELMA gibi Milli Hava Platformlarına uyum, kızılötesi arayıcı başlık, Suüstü hedeflere karşı eniyilenmiş harp başlığı ve düşük radar görünürlüğü gibi özelliklerle öne çıkıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

SOM-J nedir ve hangi amaçla geliştirilmiştir?
SOM-J, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, hava platformlarından atılabilen, düşük görünürlüklü ve yüksek hassasiyetli bir seyir füzesidir.
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