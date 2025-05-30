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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

1 Temmuz'da şifrelerinize elveda diyebilirsiniz: Microsoft'tan şok karar

Microsoft Authenticator uygulamasını parola yöneticisi olarak kullanan milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren kritik bir değişiklik yapacağını duyurdu. Uygulama, 1 Temmuz 2025 itibarıyla "parola otomatik doldurma" özelliğini tamamen kaldırıyor. Peki kullanıcıların şifrelerine ne olacak?

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 17:38

Microsoft Authenticator uygulaması, temmuz ayında parola otomatik doldurma özelliğinin kullanımdan kaldırılacağına dair uyarı bildirimleri göndermeye başladı ve kullanıcıların bunun yerine Microsoft Edge'e geçmelerini tavsiye ediyor.

KAYITLI PAROLALAR KALDIRILACAK

Microsoft Authenticator, zaman tabanlı tek seferlik şifreler (TOTP), bildirimle onay, biyometrik doğrulama ve Microsoft hesaplarına parolasız giriş gibi çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) yöntemleriyle mobil hesaplara güvenli oturum açma sağlayan ücretsiz bir mobil kimlik doğrulayıcı uygulaması olarak faaliyet gösteriyor.

1 Temmuz'da şifrelerinize elveda diyebilirsiniz: Microsoft'tan şok karar

Bleeping Computer'in haberine göre, Microsoft Authenticator uygulaması, yaklaşan değişikliklere dair bildirimler göstermeye başladı. Tam ekran uyarı ilanında, kayıtlı parolaların 1 Temmuz'dan önce dışa aktarılması veya Microsoft Edge'e geçilmesi gerektiği belirtiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Microsoft Authenticator hâlâ kullanılabilecek mi?
Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), bildirimle onay ve biyometrik giriş gibi diğer güvenlik özellikleri aynen devam edecek.
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#Teknoloji
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