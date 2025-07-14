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 | Ömer Faruk Dogan

En büyük kara delik oluştu! Etkisi dünyadan bile hissedildi

Bilim insanları, 10 milyar ışık yılı uzaklıkta, her biri güneşin 100 katı kütleye sahip iki dev kara deliğin çarpıştığını tespit etti. Çarpışma sonucunda ortaya bakın ne çıktı...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 10:34

Bilim insanları, gökyüzünün derinliklerinden gelen bir sinyalin ardından büyük bir keşfe imza attı. Uzayın uzak köşelerindeki iki dev kara deliğin çarpışması sonucu, dünya üzerindeki dedektörler bir kez daha uzay-zamanın titreşimlerini kaydetti.

The Guardian'ın haberine göre, her biri güneşin 100 katından daha ağır olan kara delikler, uzun bir süre birbirlerinin etrafında dönüp nihayetinde, yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzaklıkta, daha büyük bir oluşturacak şekilde çarpıştı.

En büyük kara delik oluştu! Etkisi dünyadan bile hissedildi

"EN BÜYÜK KARA DELİK BİRLEŞMESİ"

Gelişme, yerçekimsel dalga dedektörleri tarafından kaydedilen en büyük kara delik birleşmesi olarak tarihe geçti ve fizikçilerin bu devasa cisimlerin nasıl oluştuğu hakkındaki modellerini yeniden düşünmelerine yol açtı. Sinyal, protonun genişliğinden binlerce kat daha küçük olan uzay-zaman titreşimlerini tespit edebilecek kadar hassas dedektörlere çarptığında kaydedildi.

Galler'deki Cardiff Üniversitesi'nden Gravity Exploration Institute Başkanı Prof. Mark Hannam, "Bunlar evrende gözlemleyebileceğimiz en şiddetli olaylar, ancak sinyaller Dünya'ya ulaştığında, ölçebildiğimiz en zayıf fenomenler oluyor. Bu dalgalar Dünya'ya ulaştığında, son derece küçüktürler" ifadelerini kullandı.

Kara delik çarpışmasının kanıtları, 23 Kasım 2023'te, İngiltere saatiyle 14.00'dan hemen önce, Washington ve Louisiana'daki iki ABD merkezli dedektör tarafından tespit edildi.

En büyük kara delik oluştu! Etkisi dünyadan bile hissedildi

DÜNYA'DAN 400 BİN KAT DAHA HIZLI

Sinyalin analizi, çarpışan kara deliklerin sırasıyla güneşin 103 ve 137 katı kütleye sahip olduğunu ve Dünya'dan 400 bin kat daha hızlı döndüğünü ortaya koydu. Bu, kara deliklerin dönme hızının teorik sınırına oldukça yakın bir değerdi. Hannam, "Bunlar yerçekimi dalgalarıyla güvenle ölçtüğümüz en yüksek kara delik kütleleri" diye konuştu.

Çoğu kara deliğin, devasa yıldızların nükleer yakıtları bittiğinde ve yaşam döngülerinin sonunda çöktüklerinde oluştukları biliniyor. Oldukça yoğun olan bu nesneler uzay-zamanı öylesine büküyorlar ki, ışığın bile kaçamayacağı bir sınır olan bir olay ufku meydana getiriyorlar.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kara delik çarpışması nedir?
Kara delik çarpışması, iki dev kara delik arasındaki çekimsel etkileşimin sonucunda gerçekleşen bir olaydır. Süreç, kara deliklerin birbirlerine yaklaşarak birleşmeleriyle sonuçlanır.
ETİKETLER
#çarpışma
#kara delik
#Astronomi
#Yerçekimsel Dalga
#Uzay-zaman
#Teknoloji
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