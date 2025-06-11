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 | Murat Makas

10 yılda 1 milyon kat büyüdü: Yapay zeka durdurulamıyor

Nvidia'nın CEO’su Jensen Huang, London Tech Week’te yapay zekâda yaşanan büyük sıçramaya dikkat çekti: “10 yılda 1 milyon kat ilerledik.” Huang, İngiltere’nin bu yarışta ABD’nin gerisinde kaldığını da ima etti.

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10 yılda 1 milyon kat büyüdü: Yapay zeka durdurulamıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 09:47

Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu hafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelerek London Tech Week'in açılışını yaptı. Görüşmede masaya yatırılan konu elbette yapay zekâydı. Hem küresel rekabet, hem de ulusal düzeyde teknolojik kalkınma odağındaydı. Ama etkinliğin en çok konuşulan cümlesi, Huang’ın ağzından çıkan şu sözler oldu: “Son 10 yılda yapay zekâ 1 milyon kat hızlandı. Değişimin hızı inanılmaz.”

Bu iddialı çıkış, izleyicilerin olduğu kadar teknoloji dünyasının da ilgisini çekti.

10 yılda 1 milyon kat büyüdü: Yapay zeka durdurulamıyor

BU "1 MİLYON KAT" NE DEMEK?

Huang, bu çarpıcı açıklamasında tam olarak neyi kastettiğini detaylandırmadı. Ancak Nvidia'nın bir donanım devi olduğu göz önüne alındığında, kastettiği şeyin büyük olasılıkla şirketin GPU teknolojileri ve yapay zekâ sistemlerinin donanımsal evrimi olduğu düşünülüyor.

Nvidia, geçtiğimiz yıl tanıttığı Blackwell B200 işlemcilerinin, 2016’da piyasaya çıkan Pascal P100’lere kıyasla 20 bin kat daha fazla çıkarım performansı sunduğunu duyurmuştu. B200, 20.000 FP4 TFLOPS gibi etkileyici bir performansa ulaşabilirken, P100 yalnızca 19 FP16 TFLOPS’a çıkabiliyordu. Aradaki fark baş döndürücü.

Üstelik enerji verimliliği açısından da tablo benzer: Üretilen her bir belirteç (token) başına Blackwell sistemleri 42.500 kat daha etkin çalışıyor.

SADECE DONANIM DEĞİL, YAZILIM DA KATLANDI

Donanımın ötesinde, yapay zekâ yazılımlarında da büyük adımlar atıldı. Büyük dil modelleri artık hem daha karmaşık hem de çok daha hızlı. Microsoft, xAI ve Nvidia gibi şirketler; binlerce GPU'dan oluşan süper bilgisayarlarla bu sistemleri eğitiyor.

Elon Musk'ın xAI şirketi bugün 200 bin Hopper GPU’dan oluşan devasa bir yapay zekâ süper bilgisayarı işletiyor. Musk’ın planlarına göre bu sayı, gelecekte 1 milyon Blackwell GPU’ya ulaşacak. Eğer bu gerçekleşirse, bu sistem sadece yapay zekâ değil, genel anlamda dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından biri olacak.

İNGİLTERE DE YARIŞTA AMA MESAFE VAR

ABD’li devlerin dominasyonuna karşın, Birleşik Krallık da boş durmuyor. Ülke, 2030 yılına kadar yapay zekâ için yaklaşık 1 milyar sterlinlik bir yatırım planlıyor. Bu fonla ileri düzey bilişim kaynaklarının kurulması ve desteklenmesi hedefleniyor. Nvidia da İngiltere’de yeni bir araştırma merkezi kurma hazırlığında. Bu merkezde robotik, çevresel modelleme ve malzeme bilimi gibi farklı alanlarda yapay zekâya yönelik çalışmalar yürütülecek.

Ancak şu bir gerçek ki, İngiltere’nin yapay zekâ altyapısı henüz ABD’nin dev süper bilgisayarlarıyla yarışacak düzeyde değil. Şu anda ülkenin en güçlü yapay zekâ sistemi, 5.500 adet Grace Hopper 200 işlemcisiyle çalışan Isambard-AI olacak. Bu sistem önemli bir adım olsa da, xAI’in ya da Nvidia’nın sistemleriyle kıyaslandığında oldukça mütevazı kalıyor.

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