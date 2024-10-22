10 yıllık dönem sona eriyor! Google'dan radikal karar: Popüler özellik kaldırılıyor

22 Ekim 2024 10:51 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:51

Teknoloji ve Arama devi Google, bazen yeni özellikler getirirken bazen de mevcut özelliklerini kaldırıyor. Şimdi de kaldırılan işlevlere bir yenisi daha eklendi. İlk olarak 2014 yılında kullanıma sunulan "site içi arama kutusu" 21 Kasım itibarıyla tarihin tozlu raflarında yerini alacak.

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Google, 10 yıldır arama sonuçlarına entegre ettiği "site içi arama kutusu" özelliğini kaldıracağını duyurdu. Kullanıcıların belirli web sitelerinde daha spesifik aramalar yapmasını sağlayan özellik, Google'a göre az miktarda kullanım oranına sahipti.

SİTE İÇİ ARAMA KUTUSU NEDİR?

Google'ın 2014 yılında tanıttığı site içi arama kutusu, genel arama sonuçlarının altında yer alıyordu ve kullanıcılara, örneğin tgrthaber.com gibi web sitelerinin içeriğinde doğrudan arama imkanı sunuyordu. Bu sayede kutucuk, bir web sitesine girmeden o site içindeki makale ya da sayfaları hızlıca bulmak için kullanıcılara kolaylık sağlıyordu.

NEDEN KALDIRILIYOR?

Google, site içi arama kutusunun kullanım oranının ciddi şekilde düştüğünü tespit ettiklerini belirtti. Kullanıcıların bu özelliği neredeyse hiç kullanmadığını fark eden Google, 10 yıllık bu işlevi arama sonuçlarından tamamen kaldırma kararı aldı.

Google'a göre güncelleme tüm dillerdeki ve ülkelerdeki arama sonuçlarını etkileyecek şekilde küresel olarak kullanıma sunulacak. Şirket, değişikliğin arama durumu panosunda listelenmeyeceğini doğruladı. Bu da önemli bir algoritmik güncelleme olarak kabul edilmediğini gösteriyor.

Ayrıca teknoloji devi firma, arama kutusunun kaldırılmasının arama sıralamalarını veya diğer site bağlantılarının görüntülenmesini etkilemeyeceğini de taahhüt etti. Yani değişiklik, bir sitenin arama sonuçlarındaki sıralamasını etkilemeyecek. Site içi arama kutusu, 21 Kasım 2024 itibarıyla kaldırılacak.