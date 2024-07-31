112 milyon TL'lik otomobil: Pagani Utopia Roadster tanıtıldı! Parası olan bile alamayabilir

31 Temmuz 2024 14:23 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:23

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İtalyan spor otomobil üreticisi Pagani, Utopia Roadster modelini tanıttı. Şirketin çok sevilen Utopia modelinin yeni bir versiyonu olarak duyurulan Utopia Roadster, karbon fiber ve diğer hafif malzemelerle donatılmış olup 1.280 kilogram ağırlığında bulunuyor.

Mercedes-AMG tarafından geliştirilen 6.0 litrelik çift turboşarjlı V12 motorla donatılan Utopia Roadster, 6000 devirde 864 beygir güç ve 2800-5900 devir arasında 1100 Nm tork üretiyor. En fazla 349 km/s hız yapan model, hibrit desteği ise sunmuyor.

PAGANI UTOPIA ROADSTER ÖZELLİKLERİ

0-100 km hızlanma süresi açıklanmayan model, üstü açık olsa da sürekli bu formda kullanmaya mecbur bırakmıyor. Motor1'in aktardığına göre herhangi bir hareketli mekanizması bulunmayan metal tavan, kolayca sökülerek kaput altındaki özel bölmesine yerleştirilebilir.

Ayrıca koltukların arkasında bekleyen kumaş tavan sayesinde toplamda üç farklı konfigürasyon arasında geçiş yapılabilir: Açık tavan, metal tavan ve kumaş tavan.

7 İLERİ MANUEL ŞANZIMANA SAHİP

Utopia Roadster'in en dikkat çeken kısımlarından biri, manuel şanzımana sahip olması. Varsayılan olarak Xtrac 7 ileri manuel şanzıman sunulsa da Pagani, isteyen müşteriler için otomatikleştirilmiş manuel şanzımanı da seçenekler arasında tutuyor.

Pagani Utopia Roadster'ın en ayırt edici özelliklerinden biri olan direksiyon simidi ve gövdesi için 43 kg'lık bir metal bloğu 28 saat boyunca işlenerek sadece 1.6 kg ağırlıkta bir parça elde ediliyor.

Utopia Roadster'ın konsolu analog olarak geliyor. Sürücünün önünde multimedya sistemi, navigasyon, geri dönüş kamerası ve ambiyans renklerinin yönetilmesini sağlayan bir tek ekran bulunuyor. Ortada yağ basıncı ve mekanik çalışma sıcaklıkları gibi bilgileri, ibrelerin konumu sayesinde göz ucuyla bile izleyebileceğiniz dört kadran yer alıyor.

SADECE 130 ADET ÜRETİLECEK

Pagani Utopia Roadster, vergiler hariç olarak bakıldığında 3.1 milyon euro (yaklaşık 112 milyon TL) fiyat etiketine sahip. Fakat bu kadar parayı verebilecek güce sahip olanlar bile otomobili alamayabilir zira yalnızca 130 tane üretilecek. Bu da aracın bulunabilirliğini sınırlıyor.