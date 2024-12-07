12 ay taksitle alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri: Fiyatlar ve özellikleri

07 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 17:40

BDDK'nın yeni düzenlemesiyle, 20 bin TL altındaki akıllı telefonlarda 12 ay taksit imkanı sunulurken, 20 bin TL üzerindeki cihazlarda taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı. Bu kapsamda, 12 ay taksitle alınabilecek en iyi akıllı telefon modellerini, fiyat ve özellikleri ile birlikte listeledik.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımları için yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeye göre, 20 bin TL altındaki telefonlarda kredi vadesi 12 ay, 20 bin TL üzerindeki telefonlarda ise 3 ay olarak belirlendi. Yenilenmiş telefonlar için de farklı bir uygulama getirilerek, 25 bin TL'ye kadar olan telefonlarda 12 ay, üzerindeki cihazlarda ise 3 ay vade uygulanacak.

Yeni düzenleme, bütçe dostu ve performanslı cihazlar arayan tüketicilere, 12 ay taksitle akıllı telefon sahibi olmanın önünü açtı. Biz de bu kapsamda 12 ay taksitle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar ve detaylı özellikleri listeledik.

12 AY TAKSİTLE ALINABİLECEK TELEFONLAR VE ÖZELLİKLERİ

1. Samsung Galaxy S21 FE (8 GB + 128 GB)

Ekran: 6.4 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı

6.4 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Exynos 2100

Exynos 2100 Kamera: 12 + 12 + 8 MP (arka), 32 MP (ön)

12 + 12 + 8 MP (arka), 32 MP (ön) Depolama ve RAM: 128 GB / 8 GB

128 GB / 8 GB Fiyat: 18.199 TL

2. Xiaomi 12 Lite (8 GB + 256 GB)

Ekran: 6.55 inç FHD+ OLED, 120 Hz yenileme hızı

6.55 inç FHD+ OLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G Kamera: 108 + 8 + 2 MP (arka), 32 MP (ön)

108 + 8 + 2 MP (arka), 32 MP (ön) Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

256 GB / 8 GB Hızlı Şarj: 67W

67W Fiyat: 19.750 TL

3. Huawei Nova 12S (8 GB + 256 GB)

Ekran: 6.7 inç OLED, 120 Hz yenileme hızı

6.7 inç OLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G Kamera: 50 + 8 MP (arka), 60 MP (ön)

50 + 8 MP (arka), 60 MP (ön) Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

256 GB / 8 GB Fiyat: 19.999 TL

4. Honor X9b 5G (12 GB + 256 GB)

Ekran: 6.78 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit parlaklık

6.78 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Kamera: 108 + 5 + 2 MP (arka), 16 MP (ön)

108 + 5 + 2 MP (arka), 16 MP (ön) Depolama ve RAM: 256 GB / 12 GB

256 GB / 12 GB Batarya: 5.800 mAh

5.800 mAh Hızlı Şarj: 35W

35W Fiyat: 18.315 TL

5. POCO X6 Pro (8 GB + 256 GB)

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 1800 nit parlaklık

6.67 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 1800 nit parlaklık İşlemci: Mediatek Dimensity 8300 Ultra

Mediatek Dimensity 8300 Ultra Kamera: 64 + 8 + 2 MP (arka), 16 MP (ön)

64 + 8 + 2 MP (arka), 16 MP (ön) Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

256 GB / 8 GB Hızlı Şarj: 67W

67W Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Fiyat: 18.850 TL

6. Oppo Reno 11F 5G (8 GB + 256 GB)

Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6.7 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Mediatek Dimensity 7050

Mediatek Dimensity 7050 Kamera: 64 + 8 + 2 MP (arka), 32 MP (ön)

64 + 8 + 2 MP (arka), 32 MP (ön) Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

256 GB / 8 GB Hızlı Şarj: 67W

67W Fiyat: 19.199 TL

7. Nothing Phone (2a) (8 GB + 128 GB)

Ekran: 6.78 inç AMOLED, 30-120 Hz değişken yenileme hızı, 1300 nit parlaklık

6.78 inç AMOLED, 30-120 Hz değişken yenileme hızı, 1300 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Kamera: 50 + 50 MP (arka), 32 MP (ön)

50 + 50 MP (arka), 32 MP (ön) Depolama ve RAM: 128 GB / 8 GB

128 GB / 8 GB Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Fiyat: 19.199 TL

8. Redmi Note 13 Pro (8 GB + 256 GB)