12 ay taksitle alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri: Fiyatlar ve özellikleri
BDDK'nın yeni düzenlemesiyle, 20 bin TL altındaki akıllı telefonlarda 12 ay taksit imkanı sunulurken, 20 bin TL üzerindeki cihazlarda taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı. Bu kapsamda, 12 ay taksitle alınabilecek en iyi akıllı telefon modellerini, fiyat ve özellikleri ile birlikte listeledik.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımları için yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeye göre, 20 bin TL altındaki telefonlarda kredi vadesi 12 ay, 20 bin TL üzerindeki telefonlarda ise 3 ay olarak belirlendi. Yenilenmiş telefonlar için de farklı bir uygulama getirilerek, 25 bin TL'ye kadar olan telefonlarda 12 ay, üzerindeki cihazlarda ise 3 ay vade uygulanacak.
Yeni düzenleme, bütçe dostu ve performanslı cihazlar arayan tüketicilere, 12 ay taksitle akıllı telefon sahibi olmanın önünü açtı. Biz de bu kapsamda 12 ay taksitle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar ve detaylı özellikleri listeledik.
12 AY TAKSİTLE ALINABİLECEK TELEFONLAR VE ÖZELLİKLERİ
1. Samsung Galaxy S21 FE (8 GB + 128 GB)
- Ekran: 6.4 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Exynos 2100
- Kamera: 12 + 12 + 8 MP (arka), 32 MP (ön)
- Depolama ve RAM: 128 GB / 8 GB
- Fiyat: 18.199 TL
2. Xiaomi 12 Lite (8 GB + 256 GB)
- Ekran: 6.55 inç FHD+ OLED, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
- Kamera: 108 + 8 + 2 MP (arka), 32 MP (ön)
- Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB
- Hızlı Şarj: 67W
- Fiyat: 19.750 TL
3. Huawei Nova 12S (8 GB + 256 GB)
- Ekran: 6.7 inç OLED, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
- Kamera: 50 + 8 MP (arka), 60 MP (ön)
- Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB
- Fiyat: 19.999 TL
4. Honor X9b 5G (12 GB + 256 GB)
- Ekran: 6.78 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- Kamera: 108 + 5 + 2 MP (arka), 16 MP (ön)
- Depolama ve RAM: 256 GB / 12 GB
- Batarya: 5.800 mAh
- Hızlı Şarj: 35W
- Fiyat: 18.315 TL
5. POCO X6 Pro (8 GB + 256 GB)
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 1800 nit parlaklık
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8300 Ultra
- Kamera: 64 + 8 + 2 MP (arka), 16 MP (ön)
- Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB
- Hızlı Şarj: 67W
- Batarya: 5.000 mAh
- Fiyat: 18.850 TL
6. Oppo Reno 11F 5G (8 GB + 256 GB)
- Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7050
- Kamera: 64 + 8 + 2 MP (arka), 32 MP (ön)
- Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB
- Hızlı Şarj: 67W
- Fiyat: 19.199 TL
7. Nothing Phone (2a) (8 GB + 128 GB)
- Ekran: 6.78 inç AMOLED, 30-120 Hz değişken yenileme hızı, 1300 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Kamera: 50 + 50 MP (arka), 32 MP (ön)
- Depolama ve RAM: 128 GB / 8 GB
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Fiyat: 19.199 TL
8. Redmi Note 13 Pro (8 GB + 256 GB)
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1800 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
- Kamera: 200 + 8 + 2 MP (arka), 16 MP (ön)
- Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB
- Hızlı Şarj: 67W
- Fiyat: 14.049 TL