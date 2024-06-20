120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyordu... Starlink, Türkiye macerasını erteledi

20 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 14:42

Starlink, 'Direct to Cell' sistemiyle ilk defa görüntülü görüşme yaptı

Starlink, 'Direct to Cell' sistemiyle ilk defa görüntülü görüşme yaptı

SpaceX'in uydudan internet ağı projesi Starlink, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kullanılabiliyor. 2024 yılında da Türkiye'de faaliyete başlaması bekleniyordu fakat şirket, lansman tarihini revize etti.

Starlink, kapsama haritasında Türkiye'de 2025 yılında hizmete başlayacağını belirtti. Daha önce bu haritada "2024 yılında hizmete başlayacağı" ifadesi yer alıyordu. Bundan önceyse "Düzenleyici onayı bekleniyor" bilgisi bulunuyordu.

STARLINK, 100 ÜLKEDE AKTİF

Elon Musk, 12 Haziran'da X hesabından yaptığı açıklamada, Starlink'in 100 ülkede faaliyette olduğunu aktardı. Teslarati.com sitesinin haberine göre Starlink ayrıca, mayıs ayı sonu itibarıyla 3 milyon abone sayısını geride bıraktı.

STARLINK TÜRKİYE FİYATI NE OLACAK?

Starlink Türkiye fiyatı bilinmiyor. Fakat ABD fiyatı üzerinden küçük bir tahminde bulunabiliriz. Starlink, ABD'de standart olarak aylık 120 dolar (daha yüksek bağlantı hızı isteyenler aylık 5 bin dolara kadar çıkan üst seviye paketleri tercih edebilir).

120 dolar üzerinden hesaplarsak, güncel dolar/TL kuruna göre yaklaşık 4 bin TL'ye denk geliyor. Tabii Starlink Türkiye için özel bir fiyat politikası uygulayabilir, bu da resmi fiyatın daha ucuz veya daha pahalı olmasıyla sonuçlanabilir.