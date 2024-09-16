1.3 milyon televizyon tehlikede: 'Android.Vo1d' kötü amaçlı yazılımı yayılıyor

16 Eylül 2024 15:46 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:52

197 kadar ülkede yaklaşık 1.3 milyon Android tabanlı televizyon, "Android.Vo1d" isimli bir kötü amaçlı yazılımın hedefinde. Bu yazılım, saldırganların üçüncü taraf zararlı yazılımlar yüklemesine olanak tanıyan bir arka kapı görevi görüyor ve özellikle eski Android sürümlerini kullanan TV Box cihazlarını hedef alıyor. Peki siber saldırıdan nasıl korunur?

Antivirüs firması Dr.Web, Android.Vo1d olarak bilinen bir tür Android kötü amaçlı yazılımını tespit etti ve bu yazılımın dünya genelinde 197 ülkede yaklaşık 1.3 milyon Android TV Box cihazını etkilediğini belirtti. Bu cihaz, akıllı televizyonlarda kullanılıyor. Android.Vo1d yazılımı, saldırganların üçüncü taraf kötü amaçlı yazılımları indirmesine ve kurmasına olanak tanıyan bir arka kapı işlevi görüyor.

ANDROİD.VO1D VİRÜSÜ HANGİ TV'LERİ ETKİLİYOR?

Etkilenen cihazlar arasında Android 7.1.2, Android 12.1 ve Android 10.1 işletim sistemlerinden birini kullanan TV Box modelleri yer alıyor. Dr.Web, bu Box'ların, açık kaynaklı eski Android sürümlerini çalıştırdıkları ve bu sürümlerde yamanmamış güvenlik açıkları olabileceği için hedef alınmış olabileceğini öne sürüyor. Kötü amaçlı yazılımın kaynağı veya üreticisiyse bilinmiyor.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM, ORTA DOĞU'DA ÇOK YAYGIN

Dr.Web'in verilerine göre kötü amaçlı yazılım; Brezilya, Pakistan, Rusya, Fas, Suudi Arabistan, Arjantin, Endonezya ve gibi ülkelerdeki Android tabanlı TV kutularında bulundu. En yaygın Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da görüldüğü belirtildi.

SALDIRILARDAN NASIL KORUNUR?

TV kutusunda kötü amaçlı yazılım bulunması şaşırtıcı veya garip gelebilir, ancak bu teorik olarak mümkün. Cihazınızı dış tehditlerden korumanın en iyi yolu ise yazılımını güncel tutmak. Çünkü güncellemeler genellikle güvenlik açıklarına yönelik yamalar içeriyor. Ayrıca TV kutularına antivirüs programı yüklemek de zararlı yazılımlardan korunmayı sağlayabiliyor.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Bir Google sözcüsü, PCMag sitesine yaptığı açıklamada, kötü amaçlı yazılım bulaşmış TV kutularını onaylamadıklarını belirtti. Açıklamada "Etkilenen cihazlar Play Protect sertifikalı Android cihazları değildi. Bir cihaz Play Protect sertifikasına sahip değilse, Google'ın güvenlik ve uyumluluk test sonuçlarına dair bir kaydı bulunmamaktadır" denildi.