13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı: Tsuchinshan-ATLAS'ı özel kılan detaylar!

11 Ekim 2024 13:59 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:04

Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3), son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak 11-12 Ekim'de gökyüzünde gözlemlenebilecek ve Dünya'ya en yakın mesafesinden geçecek. Peki bu kuyruklu yıldızı uzay meraklılarının gözünde özel kılan özellikleri neler?

Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak anılan C/2023 A3, diğer adıyla Tsuchinshan-ATLAS, 11-12 Ekim tarihlerinde gökyüzünde parıldayacak. 80 bin yılda bir görülebilir olma özelliğiyle öne çıkan bu kuyruklu yıldızı, NASA​ astronotu Matthew Dominick, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) da görüntülemişti.

Konuyla ilgili Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) açıklama geldi. Ajans, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tsuchinshan-ATLAS, 11-12 Ekim'de, son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) gökyüzünde şov yapacak!" ifadelerini kullandı.

TSUCHINSHAN-ATLAS NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Tsuchinshan-ATLAS, sıradan bir kuyruklu yıldız​ değil ve kendisini uzay meraklılarının gözünde özel kılan birçok yönü var. TUA'nın paylaştığı bilgilere göre yıldız, 2 Ekim'de 0,4 kadir parlaklık seviyesine ulaşarak ünlü C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızını geçti. Ancak zirve parlaklığına henüz ulaşmış değil.

C/2023 A3, 11 Ekim'den itibaren Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebilecek. 12 Ekim'de ise Dünya'ya en yakın noktadan, 0,47 AB mesafeyle geçecek. O gün, yıldızın gözle görülebilecek en yüksek parlaklığına tanık olacağız.

21 DERECE KUYRUK UZUNLUĞU VAR

C/2023 A3'ün öne çıktığı tek alan parlaklığı da değil. Dolunay'ın çapının yaklaşık 42 katına denk gelen 21 derece uzunluluğundaki kuyruğu ile dikkat topluyor. Güneş'e çok yakın geçen bu kuyruklu yıldız, ısınarak toz ve buzdan oluşan etkileyici kuyruğunu oluşturdu. Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldızlardan biri olmaya aday!

TSUCHINSHAN-ATLAS TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Türkiye​ Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre önümüzdeki 2 gün boyunca kuyruklu yıldıza Türkiye'den denk gelebiliriz.