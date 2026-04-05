Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

1.300 dolarlık telefonda olmaması gereken hata: Samsung, S26 için beklenen düzeltmeyi yaptı

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S26 Ultra cihazında yaşanan 3x yakınlaştırma sorununu kabul etti ve problemi düzeltmek için yazılım güncellemesi yayınladı. İşte tüm detaylar…

Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 09:41

Güney Koreli teknoloji devi , kısa süre önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S26 Ultra kullanıcılarını sevindiren bir haber paylaştı. Cihazın 3x yakınlaştırma özelliği ile çekilen fotoğraflarda yaşanan bulanıklık sorunu, dağıtıma çıkan yeni nisan ayı güvenlik yamasıyla ortadan kaldırıldı.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın 3x yakınlaştırma özelliğindeki bulanıklık sorunu, Nisan ayı güvenlik yamasıyla giderildi.
Galaxy S26 Ultra kullanıcıları, 3x dijital yakınlaştırma ile çekilen fotoğraflarda bulanıklık sorunu yaşıyordu.
Bu sorun, aydınlık ortamlarda bile görülüyor ve düşük ışıkta daha da kötüleşiyordu.
Samsung, sorunun farkında olduğunu ve yazılım güncellemesiyle giderileceğini doğrulamıştı.
Sorun, dağıtımı yapılan Nisan 2026 güvenlik yaması ile çözüldü.
1.300 dolarlık telefonun temel kamera özelliklerinin sorunsuz çalışması bekleniyordu.
BULANIK FOTOĞRAFLAR KULLANICILARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda birçok Galaxy S26 Ultra sahibi, Samsung'un topluluk forumlarında cihaz kamerasından şikayet etmeye başlamıştı. Kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre, 3x dijital yakınlaştırma kullanılarak çekilen karelerde gözle görülür bir bulanıklık ortaya çıkıyordu.

Gelen yeni raporlar, söz konusu hatanın aydınlık ortamlarda bile görülebildiğini ve özellikle düşük ışıkta flaş açıkken daha da kötüleştiğini belirtiyor.

Sorunu derinlemesine araştıran bir kullanıcı, firmaya rapor vererek hatanın tespit edilmesini sağladı. Şirket cephesinden gelen cevapta, problemin farkında olunduğu ve ileriki bir yazılım güncellemesiyle giderileceği doğrulandı. Ancak o aşamada kesin bir tarih verilmemişti.

NİSAN AYI GÜNCELLEMESİ İMDADA YETİŞTİ

Şirket yetkilileri şikayetlere hızla cevap vererek sorunu çözüme kavuşturdu. 3x yakınlaştırma problemi, dağıtılmaya başlanan Nisan 2026 güvenlik yamasıyla giderildi.

Henüz güncellemeyi cihazına kurmayan kullanıcılar, "Ayarlar > Yazılım güncelleme > Güncellemeleri kontrol et" adımlarını izleyerek yeni sürümü kolaylıkla indirebilir.

1.300 DOLARLIK TELEFONDA PÜRÜZLER ELEŞTİRİLİYOR

Yine de 1.300 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip akıllı telefonda temel kamera özelliklerinin sorunsuz çalışması bekleniyor. Ana sensördeki daha geniş f/1.4 diyafram açıklığı ve daha parlak 5x telefoto lens, cihazın en büyük satış noktalarından biriydi. Daha küçük 10 Megapiksel sensör kullanan 3x yakınlaştırma lensi de cihazın önemli özellikleri arasındaydı.

