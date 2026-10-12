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Teknoloji
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 20:22

15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamalar? 1 Kasım’da yürürlüğe girecek

15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamalara gelecek 1 Kasım öncesi gündem oldu. Türkiye’de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama, çocuklara özel hizmet sunma ve ebeveyn denetim araçları konusunda yeni yükümlülükler getiren yönetmelik, 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenleme kapsamında çocukların hesap açma koşulları, mevcut hesapların denetlenmesi, mesajlaşma özellikleri, canlı yayın imkânları ve kişiselleştirilmiş reklam uygulamaları yeniden belirlenecek. Sosyal medya yasağı gerçek mi, 1 Kasım’da hangi uygulamalara yasak gelecek? 15 yaş altı sosyal medya yasağı detayları belli oldu.

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 TGRT Haber
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15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamalar? 1 Kasım’da yürürlüğe girecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 20:22

15 yaş altı sosyal medya yasağı kapsamında hazırlanan “Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik”, 10 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Geçtiğimiz aylarda kabul edilen sosyal medya yasasının ardından yayımlanan yönetmelikle birlikte çocukların dijital platformlardaki hesaplarına ilişkin kurallar ayrıntılandırıldı. Yeni düzenleme, sosyal ağ sağlayıcılarının yaş doğrulama süreçlerinden çocuk hesaplarının gizlilik ayarlarına kadar çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenmesini öngörüyor. Yönetmeliğin 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni hesap açılışlarında yaş kontrolü uygulanacak, mevcut hesapların doğrulama işlemleri içinse geçiş süreci işletilecek. 1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi, hangi uygulamalar? Detaylar…

1 KASIM SOSYAL MEDYA YASAĞI GERÇEK Mİ?

Türkiye’de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyen yönetmelik, 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma ve ebeveyn denetim araçları sağlama yükümlülükleri getirildi. Yönetmelik kapsamında 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak. Yaşının 15’in altında olduğu belirlenen kullanıcıların hesap açma talepleri reddedilecek, mevcut hesapları ise kapatılacak.

Yeni dönemde yaş doğrulama işlemleri de düzenlemenin önemli başlıklarından biri olacak. Yaş doğrulamasının e-Devlet üzerinden oluşturulan yaş doğrulama belirteci aracılığıyla yapılması öngörülüyor. Sosyal medya platformları bu işlem sırasında kullanıcının yaşı dışında kalan diğer kişisel bilgilerine erişemeyecek. Yeni hesap açılışlarında yaş doğrulaması zorunlu olacak. Halihazırda hesabı bulunan kullanıcılar için ise doğrulama işlemlerinin tamamlanması amacıyla 31 Mart 2027’ye kadar süre tanınacak.

15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamalar? 1 Kasım’da yürürlüğe girecek

Düzenleme yalnızca hesap açma yaşına ilişkin sınırlamalarla sınırlı kalmayacak. Çocukların platformlardaki gizlilik ayarları, mesajlaşma özellikleri, canlı yayın kullanımı ve reklam tercihleri de yönetmelikte yer alan kurallar doğrultusunda şekillenecek. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarının hesapları üzerindeki denetimini kolaylaştıracak araçların sosyal ağ sağlayıcıları tarafından sunulması gerekecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik şöyledir:

15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamalar? 1 Kasım’da yürürlüğe girecek

---

15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamalar? 1 Kasım’da yürürlüğe girecek

---

15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamalar? 1 Kasım’da yürürlüğe girecek

---

15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamalar? 1 Kasım’da yürürlüğe girecek

---

15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamalar? 1 Kasım’da yürürlüğe girecek

---

15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamalar? 1 Kasım’da yürürlüğe girecek

SOSYAL MEDYA YASAĞI NE ZAMAN GELECEK?

15 yaş altı sosyal medya kısıtlamasına ilişkin yönetmelik, 10 Ekim 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemenin yürürlük tarihi ise 1 Kasım 2026 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren sosyal ağ sağlayıcılarının yaş doğrulama ve çocukların korunmasına ilişkin yükümlülüklerini yönetmelikte belirtilen kurallara uygun biçimde yerine getirmesi gerekecek. Yeni hesap açmak isteyen kullanıcıların yaş kontrolünden geçirilmesi zorunlu olacak.

Yönetmelik, 15-17 yaş grubundaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin ayrı kurallar da içeriyor. Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli tutulacak. Söz konusu hesaplarda canlı yayın özelliği sunulmayacak ve kullanıcılar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Ayrıca çocukların kişisel verilerinin kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanılması yasaklanacak.

15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamalar? 1 Kasım’da yürürlüğe girecek

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI HANGİ UYGULAMALAR

Düzenlemeden etkilenmesi beklenen başlıca uygulamalar ve platformlar şunlardır:

  • Sosyal Medya ve Paylaşım Ağları: Instagram, Facebook, X (Twitter), TikTok, Snapchat, LinkedIn vs.
  • Mesajlaşma ve İletişim Uygulamaları: WhatsApp, Telegram, Discord vs.
  • Video ve Yayın Platformları: YouTube, Twitch, Kick vs.

Yönetmelik, Türkiye’den erişilen yurt içi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarını kapsayan yükümlülükler getiriyor. Instagram, Facebook, X (Twitter), TikTok, Snapchat ve LinkedIn gibi sosyal medya ve paylaşım ağları, düzenleme kapsamında değerlendirilen platformlar arasında bulunuyor. Bu hizmetleri sunan sağlayıcıların, yönetmelikte belirtilen yaş doğrulama ve çocukların korunmasına ilişkin kurallara uyması gerekecek.

Video ve canlı yayın hizmetleri bakımından YouTube, Twitch ve Kick gibi platformlar da düzenlemeyle ilgili başlıca uygulamalar arasında sayılıyor. Yönetmeliğin uygulanmasında platformların sosyal ağ sağlayıcısı kapsamındaki statüsü ve ilgili yükümlülükleri belirleyici olacak. Bu nedenle düzenlemenin etkileri, yalnızca fotoğraf ve video paylaşımı yapılan uygulamalarla sınırlı bir başlık olarak ele alınmıyor.

15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamalar? 1 Kasım’da yürürlüğe girecek

WhatsApp, Telegram ve Discord gibi mesajlaşma ve iletişim uygulamaları da düzenlemeden etkilenmesi beklenen platformlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte uygulamaların isimlerinin sıralanması, her bir özelliğin veya hizmetin aynı kurallara tabi olduğuna ilişkin tek başına yeterli bir değerlendirme oluşturmuyor. Esas alınacak çerçeve, yönetmeliğin kapsamı ve ilgili hizmet sağlayıcısına getirilen yükümlülükler olacak.

Yeni kurallarla birlikte çocuk hesaplarının gizliliğine ilişkin uygulamalar da değişecek. 15 yaşını doldurmuş çocukların hesapları varsayılan olarak gizli tutulacak; bu hesapların takipçi ve takip edilen listeleri diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek ve canlı yayın açamayacak. Ayrıca çocuklara yönelik içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulmasına izin verilmeyecek.

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#Teknoloji
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