Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

15 yaş altı sosyal medya yasağı geçti mi? Sosyal medya yasağı son durum

15 yaş altını kapsayan sosyal medya düzenlemesinde son dakika gelişmesi kaydedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda onaylanan kanun teklifiyle, çocukların dijital mecralara erişimine dair yeni kurallar getiriliyor. Buna göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşın altındaki kullanıcılar için başta yaş doğrulama olmak üzere çeşitli tedbirler almakla sorumlu tutulacak. Peki, 15 yaş altı sosyal medya yasağı kabul edildi mi, hangi tarihte yürürlüğe girecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
15 yaş altı sosyal medya yasağı geçti mi? Sosyal medya yasağı son durum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 23:09

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ele alındığını ifade etti. Erdoğan, yaş doğrulama, kimlik kontrolü ve VPN engeline karşı teknik önlemlerin de gündemde yer aldığını belirtti. Kamuoyunda geniş etki uyandıran 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Komisyondan geçen teklif ile internet ortamındaki içerik ve oyun platformlarına ilişkin yeni tanımlamalar ve kısıtlamalar getiriliyor. Çocukların dijital güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan düzenlemenin yürürlüğe girip girmediği merak ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan yasal düzenleme TBMM'de ele alındı ve komisyonda kabul edildi.
Düzenleme, yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
Teklif, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet vermesini engelleyecek ve yaş doğrulama gibi önlemler almalarını zorunlu kılacak.
Platformlar, ebeveyn denetim araçları sağlayacak ve yanıltıcı reklamları önlemekle yükümlü olacak.
Kurallara uymayan şirketlere para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma gibi yaptırımlar uygulanabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş doğrulama, kimlik kontrolü ve VPN engeline karşı teknik önlemlerin kritik önem taşıdığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Sosyal medya ve doğum iznine dair hükümleri de barındıran kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Bu düzenleme, yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalnızca içerik kaldırma yönteminin yeterli olmayacağını vurgulayarak, hızlı filtreleme sistemlerinin devreye alınması gerektiğini dile getirdi. Sosyal medya platformlarında yaş doğrulama, kimlik temelli denetim ve VPN aracılığıyla kuralların aşılmasını engelleyecek teknik önlemlerin kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca ilerleyen süreçte dijital platformlara kullanıcı kimliğinin doğrulanması ve belirli bilgilerin paylaşılması yönünde yükümlülükler getirileceğini kaydetti. Böylelikle özellikle çocukların çevrim içi risklere karşı korunmasının hedeflendiği aktarıldı.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI SON DURUM

Sosyal medya kullanımına yaş sınırı öngören düzenleme henüz yürürlüğe alınmadı. Sosyal medyaya ve doğum iznine ilişkin maddeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edilmiş olsa da, düzenlemenin yasalaşabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanması ve ardından Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Teklif uyarınca sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek ve yaş doğrulama dâhil gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Komisyonda kabul edilen metne göre düzenleme yürürlüğe girerse sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara hizmet sunamayacak. Platformlar, yaş doğrulama sistemleri kurarak bu yaş grubunun erişimini engellemek amacıyla gerekli tedbirleri uygulamakla sorumlu tutulacak. Ayrıca 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış ve güvenli hizmet modelleri geliştirilebilecek. Düzenleme kapsamında sosyal medya şirketleri ebeveyn denetim araçları sağlayacak; hesap ayarları, kullanım süresi kısıtlaması ve ücretli işlemlerin ebeveyn onayına bağlanması gibi mekanizmalar devreye sokulacak. Yanıltıcı reklamların önlenmesi de platformların yükümlülükleri arasında bulunacak. Kurallara aykırı hareket eden şirketlere para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları uygulanabilecek.

ETİKETLER
#tbmm
#Yasal Düzenleme
#Dijital Denetim
#Çocuk Güvenliği
#Sosyal Medya Yaş Sınırı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.