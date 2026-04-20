Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ele alındığını ifade etti. Erdoğan, yaş doğrulama, kimlik kontrolü ve VPN engeline karşı teknik önlemlerin de gündemde yer aldığını belirtti. Kamuoyunda geniş etki uyandıran 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Komisyondan geçen teklif ile internet ortamındaki içerik ve oyun platformlarına ilişkin yeni tanımlamalar ve kısıtlamalar getiriliyor. Çocukların dijital güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan düzenlemenin yürürlüğe girip girmediği merak ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 15 yaş altı sosyal medya yasağı geçti mi? Sosyal medya yasağı son durum Türkiye'de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan yasal düzenleme TBMM'de ele alındı ve komisyonda kabul edildi. Düzenleme, yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Teklif, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet vermesini engelleyecek ve yaş doğrulama gibi önlemler almalarını zorunlu kılacak. Platformlar, ebeveyn denetim araçları sağlayacak ve yanıltıcı reklamları önlemekle yükümlü olacak. Kurallara uymayan şirketlere para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma gibi yaptırımlar uygulanabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş doğrulama, kimlik kontrolü ve VPN engeline karşı teknik önlemlerin kritik önem taşıdığını belirtti.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Sosyal medya ve doğum iznine dair hükümleri de barındıran kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Bu düzenleme, yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalnızca içerik kaldırma yönteminin yeterli olmayacağını vurgulayarak, hızlı filtreleme sistemlerinin devreye alınması gerektiğini dile getirdi. Sosyal medya platformlarında yaş doğrulama, kimlik temelli denetim ve VPN aracılığıyla kuralların aşılmasını engelleyecek teknik önlemlerin kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca ilerleyen süreçte dijital platformlara kullanıcı kimliğinin doğrulanması ve belirli bilgilerin paylaşılması yönünde yükümlülükler getirileceğini kaydetti. Böylelikle özellikle çocukların çevrim içi risklere karşı korunmasının hedeflendiği aktarıldı.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI SON DURUM

Sosyal medya kullanımına yaş sınırı öngören düzenleme henüz yürürlüğe alınmadı. Sosyal medyaya ve doğum iznine ilişkin maddeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edilmiş olsa da, düzenlemenin yasalaşabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanması ve ardından Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Teklif uyarınca sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek ve yaş doğrulama dâhil gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Komisyonda kabul edilen metne göre düzenleme yürürlüğe girerse sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara hizmet sunamayacak. Platformlar, yaş doğrulama sistemleri kurarak bu yaş grubunun erişimini engellemek amacıyla gerekli tedbirleri uygulamakla sorumlu tutulacak. Ayrıca 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış ve güvenli hizmet modelleri geliştirilebilecek. Düzenleme kapsamında sosyal medya şirketleri ebeveyn denetim araçları sağlayacak; hesap ayarları, kullanım süresi kısıtlaması ve ücretli işlemlerin ebeveyn onayına bağlanması gibi mekanizmalar devreye sokulacak. Yanıltıcı reklamların önlenmesi de platformların yükümlülükleri arasında bulunacak. Kurallara aykırı hareket eden şirketlere para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları uygulanabilecek.