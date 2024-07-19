1548 beygirlik Xiaomi SU7 Ultra otomobili tanıtıldı

19 Temmuz 2024 17:39 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:43

Türkiye'de en çok satan araç markaları belli oldu! Alman otomobili son beş ayın lideri

Türkiye'de en çok satan araç markaları belli oldu! Alman otomobili son beş ayın lideri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği bir ürün lansmanında yeni elektrikli otomobili Xiaomi SU7 Ultra tanıttı. Şirketten gelen açıklamaya göre araç şu anda prototip aşamasında duruyor.

Xiaomi kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Lei Jun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aracın SU7 platformu üzerine inşa edildiğini belirtti. "SU7 Ultra'nın efsane Nürburgring Nordschleife pistinde yarışacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

XIAOMI SU7 ULTRA, YARIŞ ODAKLI BİR OTOMOBİL

Xiaomi SU7 Ultra, iki adet HyperEngine V8S adı verilen elektrik motoruyla donatıldı. Tam 1548 beygir güç üretebiliyor. Sadece 1,97 saniyede 100 kilometre hızlanabiliyor, 300 km/s hıza ulaşması ise 15 saniye alıyor. Maksimumda ise 350 km/s hıza ulaşabiliyor.

SU7 Ultra'nın dışındaki gövde panellerinin tamamı karbon fiberden yapılmış. 1.900 kg ağırlığında olan ve 2.145 kg kadar yer basma kuvveti üretebilen araç, 1.330 kW batarya çıkışıyla geliyor. Arkasındaki devasa rüzgarlık da karbon fiberden üretilmiş durumda.

"4 KAPILI ULTRA HIZLI SEDAN"

Xiaomi'nin "4 Kapılı Ultra Hızlı Sedan" olarak tanıttığı SU7 Ultra, ekim ayında Nürburgring Nordschleife pistinde bir rekor elde etmeye çalışacak.

LEI JUN, XIAOMI SU7 İLE DRİFT ATTI

Öte tarafta ise Xiaomi CEO'su Lei Jun, SU7 modeliyle drift attığı anları gösteren bir video paylaştı.

Xiaomi, ilk elektrikli araç modeli SU7'yi 28 Mart'ta tanıtmıştı. Standart, Pro ve Max olmak üzere üç farklı varyantta sunulan SU7'nin başlangıç fiyatları sırasıyla 29 bin 700 dolar, 245 bin 900 Yuan ve 299 bin 900 Yuan olarak belirlenmişti.