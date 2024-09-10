16. Uluslararası MEB Robot Yarışması için geri sayım başladı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 Eylül 2024 23:03 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 23:05

Yerli ve milli teknoloji hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması için son başvuru tarihini 20 Eylül olarak paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılmak isteyen öğrencilerin son başvuru tarihi 20 Eylül olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak için http://robot.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilir. ÖĞRENCİLER İÇİN FIRSAT Farklı kategorilerde düzenlenecek yarışmada, öğrenciler hem eğlenecek hem de robot teknolojileri konusunda bilgilerini derinleştirecek. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgili gençler, geri sayım başladı. “16. Uluslararası MEB Robot Yarışması”nda yerinizi almayı unutmayın!” denildi. Yarışmalara katılım için son başvuru tarihi ise 20 Eylül. İlgili Haberler MEB takvimine göre 11-15 Kasım'da ara tatil yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin’den ders başı öncesi mesaj: 74 strateji belirledik!