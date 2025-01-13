160 bin yıl sonra geri döndü: Kuyruklu yıldız bu gece Venüs kadar parlayacak!

13 Ocak 2025 16:56 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:03

NASA'nın ATLAS sistemi tarafından geçen yıl keşfedilen C/2024 G3 (ATLAS) kuyruklu yıldızı, bu gece Dünya'nın yakınından geçerken gökyüzünde Venüs kadar parlak görünecek. Gökbilimciler, yıldızın Güneş'e yakın yörüngesinde parçalanabileceğini düşünse de gözlemler, yörüngesinin değiştiğini ve hayatta kaldığını ortaya koydu.

C/2024 G3 (ATLAS) isimli bir kuyruklu yıldız​, bu gece Dünya'nın yakınından geçerken gökyüzünde Venüs kadar parlak görünecek. Yıldız, NASA'nın Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) tarafından geçen yıl nisan ayında Dünya'dan 600 milyon kilometreden daha uzakta olduğu sırada tespit edildi.

YILDIZIN HAYATTA KALAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORLARDI

Gökbilimciler daha önce, bu yıldızın Güneş'e yakın yörüngesinde hayatta kalamayacağını düşünüyordu. Ancak yapılan gözlemlerde, yıldızın hayatta kalmasını ve Dünya'nın yakınından geçişini mümkün kılacak farklı bir yörünge izlediğini fark ettiler. Gidiş-dönüş 160 bin yıl süren bu yeni yörüngede cisim, güneş sistemi boyunca güney yarımküredeki yıldız gözlemcileri tarafından görülebilecek şekilde yol alıyor.

Ancak Güneş etrafındaki yolculuğunun son bölümünde, kuzey yarımküredeki insanlar tarafından da dürbünle görülebilecek. Yeni yörüngenin önerilmesinden bu yana yapılan gözlemler kuyruklu yıldızın beklenenden daha parlak olduğunu gösterdi, bu da Güneş'e yaklaştıkça parçalanmakta olduğu anlamına gelebilir.

C/2024 G3 HAYATTA KALIRSA NE OLACAK?

Bununla birlikte, en son gözlemler parlaklığın devam ettiğini ve hatta arttığını ortaya koydu, ki kuyruklu yıldız parçalanmış olsaydı durum böyle olmazdı. C/2024 G3 hayatta kalırsa, gece gökyüzünde olağanüstü parlak bir görünüme yol açabilir. Bazı gökbilimciler parlaklığının Venüs'ünkiyle eşleşeceğini ve son yılların en parlak kuyruklu yıldızlarından biri olacağını tahmin ediyor.

Ancak kuyruklu yıldızın tam parlaklığı belirsiz. Güneş'in ışığını yansıtacak ve açıkça görülebilecek kadar uzakta olabilir ya da Güneş'in ışığı tarafından gölgelenerek görünmez hale gelebilir.