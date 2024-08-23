17 bin TL'lik Galaxy Ring akıllı yüzük, arızalanırsa tamir edilemiyor! İşte sebebi

23 Ağustos 2024 14:39 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:41

Samsung'un yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring, iFixit ekibi tarafından mercek altına alındı ve cihazın tamiri imkansız olduğu ortaya çıktı.

449 euro (yaklaşık 17 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulan Galaxy Ring, şık tasarımı ve ileri teknolojisiyle dikkat çekiyor. Ancak pilinin bitmesi veya cihazın hasar görmesi durumunda yüzüğün tamir edilmesi neredeyse mümkün değil.

SAMSUNG GALAXY RİNG'İN İÇ DÜZENİ, TAMİRİ İMKANSIZ HALE GETİRMİŞ

iFixit'in söküm raporuna göre, Galaxy Ring'in iç yapısına erişmek için iç yüzeydeki epoksi reçine kaplamayı eritmek ve ardından bu katmanı dikkatlice kazımak gerekiyor. Ancak bu işlem sonrasında yüzüğün geri dönülemez bir şekilde hasar görmesi kaçınılmaz.

Galaxy Ring'in bileşenleri lehimlenmiş ve mühürlenmiş olduğundan, herhangi bir tamir girişiminin de cihazı tamamen kullanılamaz hale getirebileceği belirtiliyor.

Bu durumu daha da ilginç kılan ise iFixit'in Galaxy Ring'in iç yapısını detaylı bir şekilde gösteren bilgisayarlı tomografi (BT) taraması paylaşması oldu. Tarama yüzüğün içinde yer alan bileşenlerin ne denli sıkı bir şekilde yerleştirildiğini gözler önüne seriyor.

Nordic Semiconductor nRF5340 yonga seti, 2x Arm Cortex-M33 çekirdeği ile 512 KB RAM, 1 MB depolama alanı ve Bluetooth 5.4 bağlantısı sağlıyor. Ayrıca küçük bir kablosuz şarj bobini, bir pil paketi, NFC etiketi ve sinyal aktarımı için bir anten de bu ince yapının içine sığdırılmış.

Galaxy Ring'in şarj bobini, baskılı devre kartına (PCB) lehimlenmemiş, tamir dostu bir pres bağlantısıyla yerleştirilmiş. Ancak PCB'nin Galaxy Ring'in çerçevesine mühürlenmiş olması nedeniyle bu bileşeni değiştirmek için yüzüğü kırmadan bir yol bulunmuyor.