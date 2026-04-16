1915 Çanakkale Köprüsü ETS 2'ye geliyor: Soul of Anatolia DLC fragmanı yayınlandı

Tır simülasyonu denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan Euro Truck Simulator 2 (ETS 2), Türkiye'deki hayranlarını heyecanlandıran bir duyuru yaptı. Geliştirici stüdyo SCS Software, oyuncuları doğrudan ülkenin merkezine taşıyacak yepyeni harita genişlemesini resmi olarak duyurdu.
Şirket, "Soul of Anatolia" adını taşıyan paket ile birlikte sanal şoförlere eşsiz bir rota sunacak. Uzun soluklu kargo taşımacılığı deneyimi İstanbul'un hiç durmayan hareketli sokaklarından başlayıp Aksaray'a kadar uzanacak.
ETS 2 Soul of Anatolia DLC sayesinde Türkiye'nin önemli yapılarından geçme fırsatı yakalayacaksınız. Dünyanın en uzun asma köprüsü ünvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü, eklentideki en dikkat çekici rotalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri de nakliyat rotalarının vazgeçilmez birer parçası olacak.
Oyuncuları heybetli köprülerden geçerek zorlu yolculuklara çıkaracak olan Soul of Anatolia paketinin geliştirme süreci halen devam ediyor. DLC resmi olarak yayınlanana kadar bazı değişiklikler olabileceğini belirten geliştirici firma, paketin Steam sayfasını yayınladı. Dilerseniz istek listenize ekleyebiliyorsunuz.
Peki ETS 2 Soul of Anatolia DLC'si ne zaman çıkacak? SCS Software konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil.