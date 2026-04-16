1915 Çanakkale Köprüsü ETS 2'ye geliyor: Soul of Anatolia DLC fragmanı yayınlandı

Popüler tır simülasyonu Euro Truck Simulator 2 için Türkiye DLC resmen duyuruldu. "Soul of Anatolia", oyunculara İstanbul'dan Aksaray'a uzanan devasa bir Türkiye macerası sunacak. ETS 2 Soul of Anatolia paketi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

1915 Çanakkale Köprüsü ETS 2'ye geliyor: Soul of Anatolia DLC fragmanı yayınlandı
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 14:39
Tır simülasyonu denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan (ETS 2), Türkiye'deki hayranlarını heyecanlandıran bir duyuru yaptı. Geliştirici stüdyo , oyuncuları doğrudan ülkenin merkezine taşıyacak yepyeni harita genişlemesini resmi olarak duyurdu.

1915 Çanakkale Köprüsü ETS 2'ye geliyor: Soul of Anatolia DLC fragmanı yayınlandı

Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) için Türkiye'yi konu alan yeni bir harita genişlemesi olan 'Soul of Anatolia' duyuruldu.
Yeni paket 'Soul of Anatolia' adını taşıyor.
Paket, İstanbul'dan başlayıp Aksaray'a kadar uzanan rotalar sunacak.
DLC'de 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri yer alacak.
Geliştirme süreci devam ediyor ve paketin Steam sayfası yayınlandı.
ETS 2 Soul of Anatolia DLC'sinin çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
Şirket, "Soul of Anatolia" adını taşıyan paket ile birlikte sanal şoförlere eşsiz bir rota sunacak. Uzun soluklu kargo taşımacılığı deneyimi İstanbul'un hiç durmayan hareketli sokaklarından başlayıp Aksaray'a kadar uzanacak.

OYUNCULAR İKONİK KÖPRÜLERDE DİREKSİYON SALLAYACAK

ETS 2 Soul of Anatolia DLC sayesinde Türkiye'nin önemli yapılarından geçme fırsatı yakalayacaksınız. Dünyanın en uzun asma köprüsü ünvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü, eklentideki en dikkat çekici rotalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri de nakliyat rotalarının vazgeçilmez birer parçası olacak.

Oyuncuları heybetli köprülerden geçerek zorlu yolculuklara çıkaracak olan Soul of Anatolia paketinin geliştirme süreci halen devam ediyor. DLC resmi olarak yayınlanana kadar bazı değişiklikler olabileceğini belirten geliştirici firma, paketin Steam sayfasını yayınladı. Dilerseniz istek listenize ekleyebiliyorsunuz.

ETS 2 SOUL OF ANATOLİA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Peki ETS 2 Soul of Anatolia DLC'si ne zaman çıkacak? SCS Software konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

