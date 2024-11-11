2. Dünya Savaşı ikonu, elektrikli olarak geri döndü: Yeni Royal Enfield motosikleti tanıtıldı

11 Kasım 2024 17:06 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:06

Royal Enfield, yeni elektrikli motosikleti Flying Flea C6 modelini tanıtarak elektrikli araç dünyasına güçlü bir giriş yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan 125cc motosikletten ilham alarak tasarlanan bu model, tek şarjla 150 km menzil sunuyor.

Efsanevi motosiklet üreticisi Royal Enfield, yeni elektrikli motosikleti Flying Flea C6 modelini tanıtarak elektrikli araç dünyasında "yeni bir sayfa" açtığını duyurdu. Flying Flea C6 tasarımı, 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan ve savaş alanlarına paraşütle indirilen hafif ve manevra kabiliyeti yüksek 125cc'lik klasik motosikletten ilham alıyor.

FLYİNG FLEA C6 150 KM MENZİLE SAHİP

2026 yılında satışa sunulması planlanan Flying Flea C6, tek bir şarjla yaklaşık 150 km menzil sunuyor. Tek koltuklu, ince yakıt deposuna sahip şık tasarımı ve klasik Royal Enfield karter kapağını bünyesinde barındırıyor. Ön kiriş çatalı, kompakt pil tasarımı ve kayış tahrikli tahrik sistemi, motorun sürüş deneyimini artıran özellikler arasında yer alıyor.

Royal Enfield, bu modeli geliştirirken 2022 yılında İspanyol elektrikli motosiklet üreticisi Stark'a yaptığı 50 milyon avroluk yatırımla önemli bir adım attı. Stark'ın popüler modeli Varg'dan alınan bazı teknolojiler ise Flying Flea C6'nın geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

Öte yandan Flying Flea C6'nın menzilini bazı motosiklet kullanıcıları kısa bulabilir. Ancak motosikletlere, otomobillerde olduğu gibi büyük bataryalar eklemek pratik değil. Bu nedenle Flying Flea C6'nın sunduğu 150 km menzil, günümüz pil teknolojisiyle etkileyici bir başarı olarak değerlendiriliyor.