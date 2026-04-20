X (Twitter) platformunda 20 Nisan 2026 Pazartesi akşam saatlerinde erişim problemi meydana geldi. Saat 20.00’den sonra çok sayıda kullanıcı, hem mobil uygulamada hem de masaüstü versiyonda akışın yenilenmediğini ve hesaplarına giriş yapamadıklarını aktardı. Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları, yaşanan aksaklığın ardından alternatif mecralarda durumu paylaşmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ 20 Nisan X çöktü mü neden açılmıyor? X (Twitter) erişim sorunu X (Twitter) platformunda 20 Nisan 2026 Pazartesi akşam saatlerinde erişim problemi yaşandı. Saat 20.00'den sonra çok sayıda kullanıcı, hem mobil uygulamada hem de masaüstü versiyonda akışın yenilenmediğini ve hesaplarına giriş yapamadıklarını aktardı. Kesinti izleme platformlarında paylaşılan istatistiklere göre, X'e ilişkin hata bildirimleri saat 20.15 itibarıyla artışa geçti. Erişim sorununun kaynağına dair resmi kurumlar ya da şirket yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil. Platform cephesinden resmi bir açıklama gelmediği için kesintinin süresi konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

X NEDEN AÇILMIYOR?

Kesinti izleme platformlarında paylaşılan istatistiklere göre, X’e ilişkin hata bildirimleri saat 20.15 itibarıyla artışa geçti. Kullanıcıların önemli bir kısmı uygulamaya erişim sağlayamadığını belirtirken, bazıları ise paylaşımların yüklenmediğini ifade etti. Bu durum, platform genelinde teknik bir sorun yaşandığına dair değerlendirmeleri kuvvetlendirdi. Erişim sorununun kaynağına dair resmi kurumlar ya da şirket yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil. Teknik arıza, sunucu trafiği yoğunluğu veya sistemsel bakım gibi etkenlerin kesintiye neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kullanıcılar ise problemin ne zaman çözüleceğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bekliyor.

TWITTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Platform cephesinden resmi bir açıklama gelmediği için kesintinin süresi konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Önceki benzer vakalarda sorunların kısa süre içerisinde giderildiği gözlemlenmişti. Kullanıcılara uygulamayı güncellemeleri, internet bağlantılarını kontrol etmeleri ve bir süre sonra tekrar denemeleri tavsiye ediliyor. X hesabına erişim sağlayamayanlar için uygulama önbelleğini temizlemek, cihazı yeniden başlatmak ve en güncel sürümü kullanmak yararlı olabilir. Sorun platform kaynaklıysa, teknik ekiplerin müdahalesinin ardından erişimin normale dönmesi öngörülüyor.