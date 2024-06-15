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2023'te en çok satan otomobil modelleri açıklandı! Zirvede sürpriz isim

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Carscoops
15 Haziran 2024 10:49 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:49
2023&#039;te en çok satan otomobil modelleri açıklandı! Zirvede sürpriz isim

2023 yılında en çok satan otomobil modelleri arasında Tesla'nın lider olduğu ve Asyalı üreticilerin ilk 10'u domine ettiği ortaya çıktı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şu sıralar satışlarındaki düşüş nedeniyle zor günler geçiriyor olsa da bu hafta Elon Musk'ın yüzünü güldürecek bir haber geldi.

JATO Dynamics'in raporuna göre Tesla Model Y, 2023 yılında tam 1 milyon 223 bin adet satış ile "dünyanın en çok satan otomobili" ünvanını elde etti.

Şunu da vurgulamakta fayda var; en çok satan elektrikli otomobil veya belirli bir ülkede/kıtada en çok satan otomobil değil, dünya genelinde en çok satan binek araba oldu.

TESLA MODEL Y, TOYOTA'YI GEÇTİ

Model Y, 2022'deki teslimat rakamlarına göre yüzde 64 artan satışları sayesinde Toyota RAV4 ve Corolla gibi devleri bile geride bıraktı.

2023'te en çok satan otomobil modelleri açıklandı! Zirvede sürpriz isim - 1. Resim

Carscoops.com sitesi, haberinde Model Y'nin bu başarıyı çok pahalı olduğu düşünülen gelişmekte olan ülkelere hiç uğramadan elde ettiğini ve bunun da Tesla'nın kompakt SUV'unun gelişmiş pazarlarda ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

2023'TE EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER

2023'te en çok satan otomobil modelleri açıklandı! Zirvede sürpriz isim - 2. Resim

Yılın başlarında açıklanan rakamlar, Model Y'nin 2023 yılında Avrupa'da en çok satan otomobil olduğunu ortaya koymuştu. JATO'nun verilerine göre, dünya genelini kapsayan veriler şöyle (ilk 10):

  • Tesla Model Y - 1,223,000
  • Toyota RAV4 - 1,075,000
  • Honda CR-V - 846,000
  • Toyota Corolla - 803,000
  • Toyota Corolla Cross - 715,000
  • Toyota Camry - 650,000
  • Ford F-150 - 623,000
  • Toyota Hilux - 605,000
  • Nissan Sentra - 534,000
  • Tesla Model 3 - 508,000

Kaynak: Carscoops
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