2024 Skoda Octavia, Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

17 Temmuz 2024 15:13 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:13

Otomobil üreticisi Skoda, Octavia modelinin yenilenmiş versiyonunu geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. 8 farklı versiyon ile Türkiye'ye gelen otomobil 1 milyon 719 bin 900 TL başlangıç fiyattan satışa sunuldu.

2024 Skoda Octavia, sedan ve combi gövde tipleriyle birlikte geliyor. Çok sayıda yenilenmiş özelliğe sahip olan otomobil, 5 farklı donanım seçeneği sunuyor: Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS. Tahmin edileceği üzere Elite başlangıç versiyon olarak, RS ise en pahalı versiyon olarak piyasaya çıkıyor.

MAKYAJLANAN 2024 SKODA OCTAVIA ÖZELLİKLERİ

Teknik tarafa baktığımızda, 2024 Skoda Octavia 115 ve 150 beygir gücüne sahip daha fazla verimlilik sağlayan yarı hibrit 1,5 TSI motorlardan güç alıyor. 265 PS güç ve 370 nm tork değeri sunan 2.0 TSI motor seçenekleri RS donanım paketinde bulunuyor. Bu model 100 km hıza 6,4 saniyede çıkabiliyor ve 7 ileri otomatik DSG şanzımana da sahip.

Bir otomobilin en önemli kısmı hiç şüphesiz iç mekan. Octavia, diğer Skoda modellerinden aşina olduğumuz bir iç mekan tasarımıyla kullanıcılarını karşılıyor. 10,25 inçlik multimedya ekranına 10,25 inçlik dijital gösterge paneli eşlik ediyor.

Ayrıca 8 adet hoparlör, park sensörü, anahtarsız çalıştırma, deri direksiyon simidi de unutulmamış. Öte yandan bu özelliklerin başlangıç seviye donanım Elite'te olduğunu belirtmekte fayda var. Tüm versiyonların detayları Skoda'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.

2024 SKODA OCTAVIA FİYATLARI

- Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 1 milyon 719 bin 900 TL

- Premium 1.5 TSI mHEV 115 PS DSG: 1 milyon 829 bin 900 TL

- Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 1 milyon 929.000 TL

- Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2 milyon 169 bin 900 TL

- Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2 milyon 169 bin 900 TL

- RS 2.0 TSI 265 PS DSG: 3 milyon 499 bin 900 TL

- Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2 milyon 244 bin 900 TL

- Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG: 3 milyon 574 bin 900 TL