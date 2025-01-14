2024'te akıllı telefon pazarı uçuşa geçti! İşte en çok satan marka

14 Ocak 2025 09:23 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:43

2024 yılında küresel akıllı telefon pazarı, iki yıllık düşüşün ardından yapay zeka destekli özelliklerin artan popülaritesi ve ekonomik baskıların hafiflemesiyle yüzde 4 büyüme kaydetti. Samsung-Apple çekişmesinde kazanan da belli oldu.

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Küresel akıllı telefon pazarı, iki yıllık düşüş trendinin ardından 2024 yılında toparlanarak yüzde 4 büyüme kaydetti. Counterpoint Research tarafından yayınlanan verilere göre, ekonomik baskıların hafiflemesi ve yapay zeka​ destekli özelliklerin popülaritesinin artması, bu büyümenin ana etkenleri oldu.

SAMSUNG ZİRVEDE, APPLE TAKİPTE

Markalar bazında Samsung, yüzde 19 pazar payıyla lider oldu. Ancak şirketin satışları yalnızca yüzde 1 artarken, pazar payındaki azalma eğiliminin devam ettiği belirtildi. Samsung'u yüzde 18 pazar payıyla Apple takip etti. iPhone 16 serisine yönelik talebin beklenenden düşük kalması, Apple'ın satışlarının yüzde 2 düşmesine neden oldu.

PREMİUM MODELLER YÜKSELİŞTE

Raporda, tüketicilerin premium modellere olan ilgisinin arttığı bildirildi. Verilere göre 1000 dolar üzeri fiyat etiketine sahip telefonlar, aralık ayında en hızlı büyüme kaydeden segment oldu. Bu durumun küresel pazarda ortalama satış fiyatlarının yükselmesine de katkıda bulunduğu ifade edildi.

Çin merkezli Xiaomi, yüzde 12’lik satış artışıyla dikkat çeken bir başarıya imza attı ve pazar payını yüzde 14'e çıkardı. Hemen ardından ise Oppo ve Vivo, yüzde 8'er pazar payıyla 4. ve 5. sırada yer aldı. "Diğer" kategorisinde yer alan üreticiler ise toplam yüzde 33 pazar payına sahip.